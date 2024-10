„Am avut parte de multă presiune din partea celor de la Real Madrid”. France Football comentează controversa de la Balonul de Aur și explică de ce nu a câștigat Vinicius

Redactorul-șef al France Football, publicația care , a făcut o serie de precizări despre controversa care a marcat debutul de săptămână în fotbalul internațional.

France Football, despre controversa de la Balonul de Aur

Vincent Garcia, redactorul-șef al publicației, spune că Vinicius a pierdut puncte ca urmare a prezenței altor fotbaliști de la Real Madrid în top 5.

„E evident că Vinicius a suferit din cauza faptului că Bellingham și Carvajal au fost în top 5. Din punct de vedere matematic, asta i-a luat din voturi. Real Madrid a avut un sezon foarte bun, iar juriul a împărțit voturile între 3-4 jucători ai echipei. Ceea ce l-a ajutat pe Rodri”, a spus Vincent Garcia, potrivit ., transmite .

Și continuă: „A fost o surpriză neplăcută pentru mine faptul că delegația de la Real Madrid nu a venit la gală. Am fost foarte clari cu toată lumea. Anul acesta câștigătorul nu a știut de dinainte. Credeam că toți au acceptat, dar, nu știu de ce, au vrut să schimbe asta în ultimul moment.

Am avut parte de multă presiune din partea celor de la Real Madrid. Dar am fost foarte clar și corect, așa cum am fost și cu alte cluburi. Poate că tăcerea mea i-a deranjat. Dar am tratat pe toată lumea la fel”.

Real Madrid a boicotat gala când a aflat că Vinicius nu va câștiga trofeul

Reprezentanții lui Real Madrid când au aflat că nu starul brazilian este câștigătorul trofeului.

„Dacă criteriile premiului nu îl declară câștigător pe Vinicius, chiar acele criterii trebuie să îl declare câștigător pe Carvajal. Întrucât nu s-a întâmplat așa, este evident că Balonul de Aur și UEFA nu respectă Real Madrid. Și Real Madrid nu merge acolo unde nu este respectată”, a fost reacția lui Real Madrid, potrivit .