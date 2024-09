Prințul Harry a stat la Althorp, casa din copilărie a Prințesei Diana, în timpul unei vizite recente în Marea Britanie la slujba de pomenire a mamei sale

a făcut o vizită emoționantă la Casa Althorp, casa din copilărie a regretatei sale mame, Prințesa Diana, în timpul recentei sale călătorii în Marea Britanie.

Prințesa Diana avea doar 36 de ani când a murit

Ducele de Sussex, în vârstă de 39 de ani, a fost însoțit de unchiul său Charles Spencer la Althorp House, după apariția sa surpriză la slujba de pomenire pentru regretatul său unchi, Lord Robert Fellowes, pe 29 august, anunță .

Fellowes, care a fost căsătorit cu sora Dianei, Lady Jane, a fost amintit la slujbă, la care au participat și Prințul William, în vârstă de 42 de ani, și cealaltă soră a Dianei, Lady Sarah McCorquodale.

Slujba a avut loc cu două zile înainte de aniversarea a 27 de ani de la moartea Dianei, pe 31 august. Diana, care avea 36 de ani când a murit în urma unui accident de mașină la Paris, este înmormântată pe insula din mijlocul Lacului Round Oval la Althorp.

La aniversarea morții surorii sale, Charles, al 9-lea conte Spencer, a onorat-o pe Prințesa Diana pe Instagram printr-o postare tribut cu un colaj de fotografii și decupaje din ziare. Colecția a inclus imagini de la botezul Dianei și o fotografie din copilărie cu ea jucându-se afară.

În mai, Spencer a dezvăluit că, pentru cea de-a 60-a aniversare, a primit un cadou special: o barcă din lemn frumos lucrată manual, făcută de soțul unui prieten. A fost concepută cu grijă pentru ca el să treacă pe insula unde vizitează locul de înmormântare al surorii sale.

Deși atât Harry, cât și fratele său înstrăinat, William, au participat la slujba pentru Lord Fellowes la Biserica Sf. Maria din Snettisham, Norfolk, ei au stat separat cu diferite grupuri de veri, a spus un membru al congregației pentru presă.

În urmă cu 2 ani, Harry a dus-o și pe soția sa, Megan, la mormântul mamei sale

„Cei mai mulți oameni au fost uimiți că a venit Harry”, a spus unul dintre cei 300 de participanți, citat de People. „Pare într-o formă remarcabil de bună – și se poate spune că a fost foarte încântat să se vadă cu toată lumea. Și a fost foarte mulțumit că venise.”

În urmă cu doi ani, în timpul unei vizite în Marea Britanie, Harry și-a adus soția Meghan Markle la Althorp pentru a vizita mormântul mamei sale.

În memoriile sale, Harry a reflectat: „Nici o vizită în acest loc nu a fost niciodată ușoară, dar aceasta este la douăzeci și cinci de ani de la moartea sa. Și prima dată pentru Meg. Până la urmă, am dus-o acasă pe fata visurilor mele să o cunoască pe mama.”

„Am ezitat, ne-am îmbrățișat, apoi am mers primul. Am depus flori pe mormânt. Meg mi-a acordat un moment și am vorbit cu mama în minte, i-am spus că mi-e dor de ea, i-am cerut îndrumare și claritate”, a scris el.

„Simțind că și Meg ar putea dori un moment, am ocolit gardul viu și am privit iazul. Când m-am întors, Meg era în genunchi, cu ochii închiși, cu palmele lângă piatra de mormânt. În timp ce ne întorceam la barcă, am întrebat-o pentru ce s-a rugat”, a adăugat Harry. „Claritate, a spus ea. Și îndrumare.”