Smiley nu și-a dorit să fie cântăreț. Ce meserie voia să aibă, de fapt: „A fost din greșeală”

Smiley este fără doar și poate , fiind urmărit pe rețelele de socializare de milioane de persoane. Artistul nu voia să devină cântăreț, având alte visuri pe când era adolescent. Cu toate acestea, acum, la 40 de ani, Smiley se bucură de un real succes pe plan profesional. Putem spune că nu stă rău nici în ceea ce privește viața personală, întrucât are o soție superbă, pe Gina Pistol, și o fetiță minunată, pe Josephine.

Ce meserie voia Smiley să aibă, de fapt

Când era copil, Smiley își dorea să devină medic chirug sa aviator, așa cum își doreau părinții lui. Nu și-a imaginat niciodată că va deveni un cântăreț celebru, pentru că el avea alte planuri.

„Eu am vrut să fiu producător, eu nu am vrut să fiu cântăreț. Eu m-am apucat de chitară în clasa a cincea, am făcut chitară clasică și, pentru că trebuia să fiu bun la școală, a trebuit să renunț la toate cursurile liceului de muzică și am rămas doar să studiez chitara, dar pasiunea mea a fost să scriu muzică. Pe mine mă fascinează partea asta din spatele artiștilor. Faza asta să devin cântăreț a fost din greșeală”, a spus Smiley.

Planurile lui Smiley au fost schimbat de CRBL.

„Când CRBL a venit și mi-a zis: „Băi, vreau să vii și să cânți la Simplu!’, eu am crezut că doar o să cânt puțin și că o să scriu niște refrene și cam atât, dar după aceea el mi-a spus că „tu trebuie să intri în trupă, trebuie să te apuci de breakdance, trebuie să te apuci să te învârți în cap.'(…) Și așa am început să fac și treaba asta”, a mai spus artistul, potrivit .

Cum se descurcă Smiley în bucătărie. Ce spune Gina Pistol

Nu de mult, Gina Pistol . Prezentatoarea TV a mărturisit că în familie preferă să gătească ea.

„Lui îi place mâncarea. Și mie îmi place mâncarea. Dar prefer pentru liniștea noastră, în familie, să gătesc eu. Dacă intră Andrei în bucătărie, ca orice bărbat care nu prea se pricepe la gătit…”, a spus Gina Pistol.

Prezentatoarea MasterChef România a recunoscut că Smiley face o friptură de vită foarte bună.

„Ba da, acolo da (la gratar, n.r.)! Face o friptură de vită foarte bună, a primit câteva sfaturi de la Florin, legate de asta, și îi iese friptura foarte bună. Dar pe salate, pe tocat, pe din astea, eu sunt”, a mai spus ea.