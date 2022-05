Soția lui Mădălin Ionescu este pregătită să devină din nou mamă. Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu cei doi copii ai prezentatorului TV

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai admirate vedete din România și, împreună cu Mădălin Ionescu, de foarte multă lume. De curând, soția prezentatorului a declarat că vrea să devină din nou mamă.

Soția lui Mădălin Ionescu vrea să devină mamă din nou

După ce s-a căsătorit, Cristina a devenit mamă vitregă a doi copii, pentru că Mădălin are un fiu și o fiică din prima căsnicie. Îndrăgita vedetă a mărturisit că . Cu toate acestea, ea și soțul ei au amânat planurile din cauza pandemiei, iar apoi din cauza războiului.

„Eu mi-aș dori! La un moment dat, chiar eram porniți să mai facem, după aceea a venit pandemia, m-a speriat și chestia asta cu războiul. Na, toți avem niște frici, niște temeri”, a declarat vedeta.

În cadrul unui interviu pentru Click, fosta prezentatoare TV a povestit cum se descurcă și ce relație are cu copii lui Mădălin Ionescu.

„Totul este în armonie! Din afară pare frumos! Ce m-a surprins e că Petra, atunci când era mai micuță îmi spunea tot timpul că vrea un bebeluș. De ceva timp însă, zice că nu mai vrea. Am citit că, între vârsta de 5 și 7 ani, nu e ok să mai faci încă un copil. Atunci copilul devine foarte gelos. Când e mai mic nu realizează, dar la 5 ani realizează că el cumva trebuie să o împartă pe mami sau să-l împartă pe tati cu un bebeluș”, a declarat Cristina Șișcanu.

„Ștefania este mare, deja este adult în toată firea, are 25 de ani. S-a mutat singură, nu mai stă cu noi. Are însă un apartament aproape de noi. Are și un job foarte bun. A ajuns să dețină o poziție de director într-o firmă care se ocupă de comercializarea parfumurilor. E într-o zonă foarte frumoasă, care-i place foarte mult. Filip a făcut și el 18 ani, este și el adult acum. Ce să mai?! Noi avem copii de toate vârstele! Petra are cinci ani…”, a mai povestit vedeta pentru sursa citată.