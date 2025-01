Theo Rose, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă. “Pare că se acumulează tot sângele. Mi-am făcut analizele ieri”

și-a pus fanii pe jar cu un clip pe care l-a publicat pe Instagram, la stories.

În clipul postat, dădea de înțeles că s-ar pregăti de o operație la ochi, însă, dat fiind numărul mare de mesaje pe care l-a primit, artista a ținut să-i liniștească pe fani.

“N-am pățit nimic la ochi, oameni buni, domnul doctor este prietenul nostru și mi-a trimis un video de dinainte de o operație în care a intrat, deci nu vă faceți griji, eu am ochii ăștia ageri, văd cu el prin oameni, n-are cum! Cel puțin deocamdată! Ultima dată când m-am controlat eram bine, zău. Mulțumesc frumos, am primit multe mesaje, n-am știut că așa se întâmplă, dar mi s-a părut comic ce mi-a trimis și am postat și eu acolo, dar n-am nimic, vă mulțumesc”, a spus Theo Rose pe Instagram.

În clipul publicat era un medic oftalmolog care asculta una dintre melodiile sale, la care a adăugat descrierea: ”Te duci să te operezi la ochi și doctorul te așteaptă așa”.

„Prima noapte a fost infernală”

După ce i-a liniștit pe fanii săi, Theo a spus că, totuși, are o ă medicală. Ea a povestit chinul prin care trece, și anume, de câteva nopți, se confruntă cu mâncărimi în zona tălpilor și a palmelor, mâncărimi care nu trec cu absolut niciun remediu.

”În schimb, am altă situație și vă povestesc în eventualitatea în care mai e cineva pe aici care s-a confruntat cu aceeași chestie și a identificat problema. De câteva nopți mai degrabă am niște mâncărimi și furnicături în tălpi și în palme, extremitățile. Dar, cum să vă zic, sunt niște mâncărimi din interior. Adică, degeaba mă scarpin, că nu rezolvă nimic. Prima noapte a fost infernală.

Am petrecut-o cu picioarele în apă sloi, în cadă și trebuia să fac ture, că aveam și copilul care dormea și îl lăsam și iar mă duceam și îmi venea să mă foiesc și aveam spasme că mă apucau furnicăturile și ca să nu îl deranjez. A doua noapte n-am mai dormit eu cu copilul. Tot am stat cu picioarele în apă rece, până la urmă am venit repede în pat, m-am pus pe burtă și în pauza aia până să mă apuce, iar am adormit”, a spus cântăreața.

„Dacă e cineva pe aici care s-a mai confruntat cu problema asta și poate să mă ajute cu o informație …”

Theo Rose a mai spus că și-a făcut deja un set de analize, iar acum așteaptă rezultatele, să vadă ce are.

”Și aseară am reușit să adorm mai bine că am descoperit că masajul picioarelor ajută. Nu mi-am imaginat niciodată că există așa ceva, nu mi-a venit să cred. Deci sunt niște mâncărimi pe care nu le poți opri, foarte ciudat”

Nu mi-a apărut nimic, palmele noaptea doar se înroșesc, pare că se acumulează tot sângele în palme și îmi zvâcnesc. Picioarele sunt intacte, nu am nimic în tălpi. Mi-am făcut analizele ieri dimineață, așteptăm rezultatele. Au fost mai multe posibilități, urmează să le elimine domnii doctori, dar… Noi bănuim că ar fi ceva pe sistem nervos. Dacă e cineva pe aici care s-a mai confruntat cu problema asta și poate să mă ajute cu o informație, i-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc!”, a mai povestit Theo Rose.