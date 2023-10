Theo Rose: „Concluzia mea este că am alergia săracului” / Cu ce se confruntă artista

Theo Rose, cunoscută pentru simțul ei extraordinar al umorului și carisma sa, a dezvăluit recent fanilor că se confruntă cu o afecțiune amuzantă pe care a numit-o „alergia săracului”. Artista a împărtășit o experiență comică pe rețelele de socializare, ilustrând astfel că organismul său nu tolerează prea multă mâncare, ducând la stări de strănut obsesive, relatează .

„După ce am mâncat am început să strănut obsesiv”

Theo Rose, în vârstă de 26 de ani, este cunoscută pentru activitatea sa energică pe rețelele de socializare, unde postează zilnic și îi ține la curent pe fani cu noutăți din viața sa.

Recent, artista a descris momentul în care, după o masă copioasă, a început să strănute obsesiv. Theo Rose a atribuit această reacție „alergiei săracului”, susținând că corpul său nu înțelege senzația de sațietate și o tolerează într-un mod inedit.

„Am o chestie, mi-e foame, n-am mâncat până la ora asta și acum mi-am comandat. Ce am mâncat? Zacuscă de vinete, cartofi cu brânză și pâine d-aia caldă, și am mâncat. Am mâncat mai mult decât trebuia să mănânc. A fost atât de bun de am mâncat mult, mult. După ce am mâncat am început să strănut obsesiv, de 20 de ori, dar rău.

Mi s-a mai întâmplat asta. Tot după ce am mâncat mai mult decât aveam nevoie. Concluzia mea este că am alergia săracului. Adică corpul meu nu înțelege această senzație de sațietate, nu o poate tolera”, a explicat Theo Rose, pe .

Povestea de dragoste cu Anghel Damian și viața de părinți

Într-un alt context, Theo Rose a vorbit despre povestea ei de dragoste cu Anghel Damian și despre experiența lor ca proaspeți părinți. Artista a dezvăluit că relația lor a devenit și mai profundă odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Sasha, și că intensitatea sentimentelor lor continuă să crească.

„Pe mine mă fascinează (n.red.: Anghel). E un om care mă fascinează. Îmi place să petrec timp cu el, să îl ascult vorbind despre absolut orice, învăț încontinuu. Faptul că a venit în viața noastră ceva la fel de nou pentru amândoi (n.red.: Sasha) ne-a echilibrat un pic. Ne uităm unul la altul și nu ne vine să credem că am făcut asta, că s-a întâmplat așa repede.

Chiar și emoția asta frumoasă, fericirea asta, e și ea greu de dus, atunci când e prea plin. E frumoasă relația noastră, e mai frumoasă decât înainte. Eu am trăit sarcina fiind îndrăgostită de Anghel. Nu am avut un moment de declin în relație. Suntem încă la începutul relației noastre. Ca nivel de intensitate am tot crescut”, a povestit Theo.