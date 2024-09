Tom Cruise îi surprinde pe fanii Top Gun: Apariție neașteptată a vedetei la concertul simfonic al coloanei sonore a filmului (VIDEO)

Actorul Tom , în vârstă de 62 de ani, a surprins publicul de la Royal Albert Hall din Londra în timpul concertului Top Gun: Maverick, care a prezentat o vizionare a filmului său din 2022 la o reprezentație live a coloanei sonore a filmului de la Filarmonica Royal Orchestra.

În imaginile înregistrate de fani de la eveniment, distribuite pe X (fostul Twitter), starul Top Gun a putut fi văzut stând în fața orchestrei, în timp ce a prezentat filmul și a lăudat proiecția acestuia alături de un concert live.

On train to London y’day had feeling would be there at Premiere of Maverick in concert – just said no way/dreaming! Film & venue were amazing, orchestra sounded superb! & hearing speak made it such a special night.

— Jeremy Cramp (@jem_cramp)