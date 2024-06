Totul despre pensiunea fermecătoare în care Kate Middleton și Prințul William și-au petrecut o noapte, anul trecut, în Țara Galilor

Anul trecut, Prințul William, acum în vârstă de 41 de ani, și Prințesa Kate, acum în vârstă de 42 de ani, au vizitat Duffryn Mawr Country House, o pensiune fermecătoare din Țara Galilor.

Prințul și prințesa de Wales au petrecut o noapte în Țara Galilor

Echipa care se ocupă de acel loc a distribuit recent fotografii pe pagina de Facebook și a povestit despre șederea prințului și a prințesei de Wales în timpul vizitei lor în zonă în 2023.

O imagine îi arăta pe și prințul William pozând cu membrii personalului, în timp ce o alta le prezenta semnăturile într-o carte de oaspeți.

„A trecut 1 an de când i-am primit pe William și Kate, prințul și prințesa de Wales, la Duffryn Mawr!” scrie în postare. „Am fost încântați să le urăm bun venit lui William și Kate pentru o noapte aici, când au vizitat The Brecon Beacons. Atât de amabili și prietenoși, a fost o plăcere să-i avem aici.”



Uimitoare casă de țară este situată în Parcul Național Brecon Beacons, care are vedere la The Sugarloaf și The Blorenge.

Conform listei Airbnb, casa mare poate găzdui până la 16 oaspeți și are mai multe facilități, inclusiv o sală de biliard, o sală de sport și spa, o baie de aburi și o zonă de joacă pentru copii.

Bucătarul, recunoscător că le-a gătit pizza

Gazda Airbnb, care se numește Kim, a spus că prințul William și prințesa Kate s-au bucurat de tot ce a avut casa de oferit.

„Cuplul regal a fost o plăcere absolută din momentul în care au pășit în casă și până în momentul în care a plecat; le-a plăcut simplitatea și intimitatea casei și au declarat că ar dori să se întoarcă cu copiii lor”, a spus ea într-un comunicat.

Peter Morris, proprietarul localului, care a servit cuplul împreună cu colegul Shannon Stokes, a declarat pentru : „Prițesa a întrebat dacă ne facem singur aluatul și a spus că le place să facă pizza cu copiii lor”, referindu-se la Prințul George, 10 ani, Prințesa. Charlotte, 9 ani, și Prințul Louis, 6 ani.

„Să faci pizza pentru viitorul rege și pentru regina sa este ceva suprarealist”, a adăugat el.