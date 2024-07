Trupa hip-hop Cypress Hill transformă în realitate o glumă apărută în serialul The Simpsons în 1996

S-ar putea să fie mai obișnuiți cu Rachmaninov și Brahms, dar miercuri seara muzicienii Orchestrei Simfonice din Londra vor cânta Insane in the Brain de la Cypress Hill.

Scenariștii de la The Simpsons au ghicit din nou un eveniment care se petrece în viitor

Orchestra transformă în sfârșit o glumă apărută într-un episod din din 1996 în realitate, cântând la Royal Albert Hall, aclamatul album Black Sunday al trio-ului hip-hop american Cypress Hill.

Gluma era despre cum Cypress Hill ar fi rezervat din greșeală Orchestra Simfonică din Londra pentru o seară.

După ani de presiune a fanilor, grupul a postat pe Twitter clipul cu „ce ar fi dacă” postat pe pagina Orchesterei prin intermediul rețelelor de socializare și a încheiat un acord pentru un spectacol de o noapte la Londra, în care Orchestra va interpreta cele mai faimoase melodii, inclusiv Insane, informează .

Considerați pionierii scenei hip-hop de pe Coasta de Vest în anii 1990, Cypress Hill a vândut peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. Albumul lor de succes Black Sunday a vândut peste 3 milioane de copii în SUA și a fost un an în topurile din Marea Britanie.

B-Real (numele real Louis Mario Freese) a declarat pentru BBC: „E ceva despre care am vorbit timp de mulți ani de la difuzarea episodului Simpsons. Deci este ceva foarte special pentru noi. Și se apropie aniversarea a 30 de ani a albumului nostru Black Sunday. Am cântat în multe locații istorice de-a lungul carierei noastre, dar niciun loc nu a fost la fel de prestigios ca acesta.”

The Simpsons au mai prezis și președinția lui Trump

B-Real a adăugat că Cypress Hill a căutat mereu colaborări experimentale ca „artişti out-of-the-box”, inclusiv combinând hip-hop cu rock sau metal sau punk sau reggae sau muzică electronică.

El a adăugat: „Îi felicităm pe cei de la The Simpsons pentru că dacă nu ar fi scris acel episod, probabil că nu am fi făcut asta”. În episodul din The Simpsons, intitulat Homerpalooza, Homer încearcă să-i impresioneze pe Bart și Lisa mergând la festivalul de muzică Lollapalooza din Chicago – și petrecând cu staruri de rap și rock din anii 1990, inclusiv Cypress Hill și The Smashing Pumpkins.

Vicepreședinta consiliului de administrație al Orchestrei din Londra, Maxine Kwok, a declarat pentru BBC că este o referință culturală importantă și că „oamenii sunt extrem de entuziasmați de ideea acestor muzicieni diverși care se amestecă pe scenă”.

Ea a spus: „Fiind copil al anilor 90, îmi amintesc bine episodul”.

Familia Simpson a prezis anterior evenimente viitoare, inclusiv președinția lui Trump, un atac al unui tigru asupra magicienilor Siegfried și Roy din Las Vegas și SUA învingând Suedia și câștigând prima sa medalie de aur la Curling în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă.