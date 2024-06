Will Smith este pălmuit în mod repetat în timpul unei scene din filmul Bad Boys 4, într-un apropo la incidentul de la Oscar: „Un fel de exorcism pop”.

Personajul lui Will Smith, Mike Lowrey, este pălmuit în mod repetat de Marcus Burnett, al lui Martin Lawrence, în timpul unei scene din Bad Boys: Ride or Die.

Personajul Mike jucat de Smith are un atac de panică

Momentul pare să fie un apropo la incidentul în care a fost implicat Smith la , când a urcat pe scenă la spectacolul de premiere și l-a pălmuit pe Chris Rock în fața a milioane de oameni, potrivit .

În scena din filmul de acțiune, personajul Mike jucat de Smith are un atac de panică, când Marcus, partenerul său detectiv, jucat de Lawrence, îl plesnește de mai multe ori pentru a-l ajuta să iasă din stare.

Momentul a atras reacții din partea mulțimii care a asistat la avanpremiere, publicul gândindu-se eveident la palma de la Oscar.

În recenzia sa pentru Variety, criticul Owen Gleiberman a descris scena ca pe o „referință directă” la momentul premiilor Oscar, numind scena „un fel de exorcism pop”.

El scrie: „Îl „pedepsește” pe Smith, își bate joc crunt de transgresiunea lui și, poate, în acest Nick Schager, critic pentru Daily Beast, a menționat acest moment în recenzia sa, numindu-l „un apropo lipsit de gust la palma celebră, menit să strice imaginea lui Smith”.



Criticul de la New York Post Johnny Oleksinski a scris despre scenă: „Cea mai bună parte din Bad Boys: Ride or Die e aproape de sfârșitul filmului, atunci când Martin Lawrence îl plesnește pe Will Smith și strigă „băiat rău!”. Ce păcat că se petrece doar în film.”

Smith, în vârstă de 55 de ani, și-a cerut scuze pentru incidentul de la Oscar, considerând comportamentul său „inacceptabil”. Actorul a demisionat de la Academia de Arte și Științe Cinematografice, care i-a interzis să participe la evenimentele sale timp de 10 ani.

Regizorii Adil El Arbi și Bilall Fallah, care au făcut și continuarea din 2020 Bad Boys for Life, au declarat recent că scenariul încă e în schimbare după palma de la Oscar și că evenimentele reale au modelat povestea celei mai recente tranșe.

„Dacă te uiți la film, vezi că există unele paralele între ceea ce se întâmplă în film și viața reală”, au spus ei. Regizorii au adăugat: „Există o legătură între viața reală și povestea filmului”.

Bad Boys: Ride or Die apare în cinematografe pe 7 iunie.