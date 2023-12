Ce spune Will Smith despre greșelile făcute în viață. „Sunt profund uman”

a vorbit despre unele greșeli pe care le-a făcut în viață, precum palma de la premiile Oscar și problemele din căsnicie.

Ce spune Will Smith despre greșelile lui

El recunoaște faptul că a făcut foarte multe greșeli și este de părere că faima este doar un monstru, conform

„Faima este un monstru unic. Nu te poți entuziasma prea tare când oamenii spun lucruri bune despre tine, pentru că apoi, când oamenii spun lucruri rele despre tine, te lupți și suferi mai mult”, a spus Will Smith.

Acesta a adăugat că trebuie să fie clar la cee ace vrea să facă în lume și că nu are nevoie de aplauzele sau laudele celorlalți.

„Și, în același timp, sunt profund uman. Și sunt în procesul de perfecționare a virtuții mele”, a adăugat Smith.

Will și Pinkett Smith s-au despărțit

Aceste declarații au venit în contextul în care fosta sa soție, Jada Pinkett Smith, de 52 de ani, a dezvăluit că cei doi

Vestea șocantă a venit înainte de publicarea cărții actriței în care a povestit despre viața sa personală, despre căsnicie și sfaturi despre cum funcționează o „căsnicie deschisă”.

Fanii cuplului au primit cu mare tristețe vestea despărțirii și și-a amintit de momentul în care Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă la premiile Oscar din 2022, după ce a glumit pe seama soției sale, Pinkett Smith. Din acel moment, Will Smith nu mai are permisiunea de a participa la premiile Oscar timp de 10 ani.