9 milioane de case nelocuite într-una dintre cele mai dezvoltate țări din lume. Guvernul ia măsuri disperate pentru repopulare

Japonia se confruntă cu un declin demografic extrem. Printre consecințe se numără și depopularea, ceea ce a dus la un număr impresionant de case nelocuite. În prezent, peste 9 milioane de case în Japonia sunt goale, iar acest fenomen pare să se agraveze.

Ce este fenomenul „Akiya”?

În Japonia, casele abandonate sunt cunoscute sub numele de „akiya”. Inițial, aceste locuințe erau predominant în zonele rurale, însă acum tot mai multe „akiya” apar în orașe mari precum Tokyo și Kyoto. „Acesta este un simptom al declinului demografic al Japoniei,” a declarat Jeffrey Hall, lector la Universitatea Kanda de Studii Internaționale din Chiba. „Nu este cu adevărat o problemă de a construi prea multe case, ci de a nu avea suficienți oameni”, potrivit

Cu cât a scăzut populația Japoniei?

Populația Japoniei s-a redus semnificativ în ultimii ani. Recensământul din 2022 a arătat o scădere de peste 800.000 de persoane față de anul precedent, ajungând la 125,4 milioane. Anul 2023 a marcat al optulea an consecutiv în care au fost înregistrate cele mai puține nașteri. Recent, ministerul japonez al Afacerilor Interne și Comunicațiilor a raportat că numărul copiilor sub 15 ani a scăzut pentru al 43-lea an consecutiv, ajungând la un minim record de aproximativ 14 milioane, la 1 aprilie 2024.

Ce măsuri a luat guvernul japonez pentru a combate criza demografică?

În fața acestei crize, guvernul japonez a luat măsuri disperate. Printre acestea se numără extinderea facilităților de îngrijire a copiilor, oferirea de subvenții pentru locuințe părinților și chiar plata cuplurilor pentru a avea copii. În Tokyo, oficialii locali au lansat o aplicație de întâlniri administrată de guvern, menită să încurajeze tinerii să se căsătorească și să-și întemeieze familii. Aplicația include un „test de diagnostic al valorilor” pentru a ajuta utilizatorii să găsească parteneri compatibili prin intermediul inteligenței artificiale.

Deși numărul nașterilor a scăzut dramatic, experții sunt de părere că rata fertilității se va stabiliza la un moment dat.