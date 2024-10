Adrian Câciu: „Din punctul meu de vedere pragul pentru microîntreprinderi poate să rămână în vigoare”

Ministrul Finanțelor a declarat duminică într-o intervenție pentru B1 TV că în opinia sa ar trebui ca pragul pentru microîntreprinderi să rămână la 500.000 de euro.

Asta în contextul în care Comisia Europeană cere reducerea pragului la microîntreprinderi de la 500.000 de euro la 88.500 de euro. Dacă România nu ia decizia, pierde 300 de milioane de euro din PNRR

“Nu aș vrea să mă pronunț înainte de a se lua această decizie. Am opinia mea personală, consider că totuși am făcut destule reconversii sau ajustări fiscale în partea asta de microîntreprinderi. Trebuie să te uiți să vezi cât câștigă bugetul de stat, care este efectul economic în piață.

Ai o problemă de scădere într-o anumită zonă și dacă pui în balanță cât ai câștigat la bugetul de stat din acele venituri care ar veni din companiile care ar trebui să plătească impozit pe profit”.

Adrian Câciu a atras atenția că PSD și PNL trebuie să lucreze în continuare în coaliție pentru a stabili bugetul pentru anul viitor până pe 20 decembrie:

Va fi această decizie. Chiar avem nevoie de o astfel de coaliție. Îi anunț acum pe cei de la PNL, o țară fără buget la început de an înseamnă o creștere a cursului valutar, își asumă? Vrem să facem bugetul, acum este decembrie. Bugetul se aprobă în luna decembrie, până în 20 decembrie trebuie ca România să aibă buget. Este normal să ai așa pentru că ai predictibilitate.