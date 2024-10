Adrian Câciu: Inflația a ajuns la 1,1% pe partea de produse alimentare. Ca să nu ai inflație la medicamente sau la detergenți, trebuie să ai și producție (VIDEO)

Adrian Câciu (PSD), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că prețurile la anumite produse, precum detergenții și medicamentele, deoarece acestea nu se produc în cantități suficiente. În ceea ce privește produsele alimentare, în cazul acestora inflația a scăzut la 1,1%, a mai spus ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Câciu, despre inflație și evoluția prețurilor

„Această inflație a ajuns la 1,1% pe partea de produse alimentare, ceea ce înseamnă că politicile pe care noi le-am promovat au fost bune și vom continua.

Suntem în recuperare de putere de cumpărare, avem o creștere de putere de cumpărare dacă vreți de 7%. E comunicatul INS cu câștigul salarial mediu brut de acum 2 – 3 zile.

Eu am spus că până la final de an vom avea 15% în plus la puterea de cumpărare.

E evident că unele servicii se vor scumpi. Sunt serviciile de transport aerian, de exemplu. Vor continua să se scumpească. Medicamentele s-au scumpit în septembrie, mare parte din ele. Cele care sunt pentru populația vulnerabilă sunt compensate. În octombrie, când veți vedea comunicatul INS, veți vedea că această scumpire de 23% nu se va mai revedea în inflație, că sperăm că nu se mai pune peste.

Ca să nu ai inflație la medicamente, la detergenți, la alte lucruri care într-adevăr ne deranjează în continuare, trebuie să ai și producție.

Dacă pe partea de alimente era total incorect să avem o inflație galopantă sau pe partea de energie, pe partea de detergenți, trebuie să producem detergenți, pe partea de medicamente, trebuie să producem medicamente.

Am adus chiar acum o investiție de 100 de milioane de euro pentru a face medicamente critice în România, medicamente folosite în bolile de primăvară și de toamnă, cunoscutele răceli, viroze. Vrem să facem această investiție”, a explicat ministrul Adrian Câciu, pentru B1 TV.

INS: Inflația a scăzut în iunie la 4,9%

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat recent că rata anuală a inflaţiei în iunie , în scădere de la 5,1%, cât a fost în luna mai.

În interval de un an, preţurilor mărfurilor nealimentare s-a majorat cu 6,28%, iar cele ale mărfurilor alimentare au crescut cu 1,1%. Față de luna anterioară, în iunie 2024, preţurile bunurilor de consum s-au majorat cu 0,24%.