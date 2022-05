Adrian Chesnoiu, despre proiectul de OUG: Este foarte important să știm care sunt stocurile de alimente pe care le are România, să putem profita de anumite oportunități. Baza de date, confidențială (VIDEO)

Ministrul Adrian Chesnoiu a vorbit, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, despre care prevede că producătorii și comercianții de produse agricole vor fi obligați să raporteze lunar stocurile către stat. „Este foarte important să știm care sunt stocurile de alimente pe care le are România, să putem profita”, a punctat oficialul.

Întrebat despre proiectul de OUG, el a explicat: „Actul normativ – pe care noi l-am pus atât în consultare publică, cât și trimis în avizare interministerială – vizează colectarea unor date într-o platformă electronică a Ministerului Agriculturii cu privire la stocurile de alimente care se află pe lanțul de comercializare, pentru că traversăm perioade complicate și vedem că nu s-a limitat criza pandemică, apoi a fost urmată de criza economică, mai ales cauzată de prețurile la energie și gaze naturale, iată acum a apărut și această situație cu războiul din Ucraina”.

„Este foarte important să știm care sunt stocurile de alimente pe care le are România, să putem profita de anumite oportunități care se ivesc, pentru că în perioade complicate, să știți, mai ales de criză, apar și oportunități și atunci este foarte important ca aceste oportunități să fie valorificate de producătorii români”, a continuat oficialul social-democrat.

Baza de date, spune el, va fi confidențială.

„Va fi o bază de date care va fi confidențială, va avea asigurată confidențialitatea informațiilor, astfel încât să nu producă niciun fel de prejudiciu absolut niciunui actor din lanțul de aprovizionare cu alimente”, a adăugat Adrian Chesnoiu.

Întrebat dacă România are motive de îngrijorare în ceea ce privește alimentele de bază, ministrul Agriculturii a negat: „Nu, nu, nu. Nu, . Am transmis lucrul acesta de foarte multe ori atunci când am intervenit în emisiuni sau am avut ocazia să mă adresez direct românilor. Noi avem stabilitate în ceea ce înseamnă producție de materii prime și, în general, cel puțin sectorul vegetal producem aproape dublu sau, în anii buni, cu condiții meteo favorabile, producem aproape triplul necesarului de cereale sau de semințe oleaginoase, astfel încât nu au apărut și nici nu cred că vor apărea asemenea perturbări”.

„La nivel global și la nivel regional, presiunea pe asigurarea resurselor cu materii prime, mai ales agricole, va fi una tot mai mare și atunci trebuie să avem toate instrumentele necesare pentru a putea interveni dacă este cazul. De cealaltă parte, putem să direcționăm cumva prin politicile publice pe care le facem la Ministerul Agriculturii producătorii, să îi orientăm către anumite tipuri de produse care sunt deficitare la nivel european sau internațional și atunci ei să poată deveni mult mai viabili și mult mai competitivi în această piață unică, cu produse agroalimentare”, a mai spus Adrian Chesnoiu.