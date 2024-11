Adrian Cozma, după situația de la Pantelimon: Faptul că Ciolacu și Rafila sunt de acord să plătească un audit internațional, este o premieră. PSD vrea să evite episodul arșilor de la Colectiv. Auditul e tragere de timp, să evităm o criză înainte de alegeri (VIDEO)

Deputatul , vicepreședinte PNL, a comentat în cadrul Știrilor B1 TV, situația de la Spitalul Sf Pantelimon și faptul că, luni, a avut loc o întâlnire între premierul și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

„Doar în baza unui act normativ emis de către Guvern va putea fi plătit acest audit”

Adrian Cozma i-a criticat pe Ciolacu și Rafila și a spus că amândoi trebuie să plece acasă.

„După întâlnirea de astăzi dintre ministrul Sănătății și domnul Ciolacu, cred că a devenit clar pentru toată lumea că amândoi sunt complet incompetenți și trebuie să plece acasă. Faptul că sunt de acord amândoi să plătească din banii poporului român un audit internațional este o premieră în România, nu a mai făcut-o nimeni, iar domnul Ciolacu ne spune că nu are încredere în medicina românească, adică, pe înțelesul tuturor, acum 2 zile, ne spunea să nu-i condamnăm pe toți medicii și să avem încredere în sistemul medical românesc și astăzi s-a schimbat brusc. Ca de obicei, cum face dânsul. Astăzi, nu mai are încredere în medicina românească și s-a hotărât să apeleze la medicina din afara țării. Asta ca să nu ia măsuri față de ministrul Sănătății. Domnul Ciolacu s-a hotărât să exporte acest scandal în străinătate, ca să facă România de râs, pentru că asta se întâmplă, ne face de râs. Le spune străinilor că în România nu suntem în stare și nu avem medici care să dea un verdict cum au murit niște oameni în spital, acolo, unde trebuiau să fie salvați. Interesant este că cine va plăti acest audit internațional, pentru că va trebui clar emis un act normativ pe această temă.

Cred că cine are puțină cunoștință de administrație știe că Ministerul Sănătății nu va putea plăti acest audit.

Doar în baza unui act normativ emis de către Guvern va putea fi plătit acest audit, pentru că, deocamdată, conform reglementărilor și a legilor în vigoare, în momentul de față, noi avem instituții abilitate și atunci nu ai niciun motiv să apelezi la alte instituții. E clar că trebuie să dai un act normativ. Ideea în continuare este că nimeni nu a mai făcut așa ceva, să spui că nu ai încredere într-un întreg corp profesional, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi este o declarație prin care premierul și ministrul Sănătății spun că nu au încredere în sistemul medical de sănătate din România. Poate ministrul Sănătății să declare, de fapt, că nu are încredere, dar gândiți-vă puțin ce s-a întâmplat acum câteva luni cu acele celebre cazuri de la azilele groazei. Cei 2 miniștri i-a ținut până în ultimul moment, și acolo Corp de Control. Nu a găsit nimic Corpul de Control, după care cei 2 miniștri au plecat acasă”, a precizat Cozma.

„Nu au încredere într-un întreg corp profesional din România, când tu apelezi la instituții medicale din afara țării”

„Situația este trasă la indigo, este similară. În toată povestea aceasta s-a clădit așa pentru că PSD vrea să evite episodul arșilor de la Colectiv. E aceeași aroganță, cu aceeași incompetență, auditul e tragere de timp, să evităm o criză înainte de alegeri.

Asta, de a plăti un audit străin, în condițiile în care tu ai instituții în România, care au acest obiect de activitate, este neavenit și de aici arată disperarea cum să ieși cu astfel de declarație? Eu astăzi am mutat televizorul pe 2 posturi diferite, să înțeleg.

La primul post când am văzut știrea am zis că poate n-au înțeles jurnaliștii bine ceea ce a declarat ministrul. După aceea am văzut că persistă. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. De fapt, această afirmație a primului ministru, bineînțeles, cu ministrul Sănătății, este că nu au încredere într-un întreg corp profesional din România, când tu apelezi la instituții medicale din afara țării.

Adică suntem un stat din lumea a doua, lumea a treia, în care trebuie să apelăm la alte instituții internaționale, să ne rezolvăm o problemă internă în care niște medici, efectiv, au omorât, din punctul meu de vedere, sigur că prezumția de nevinovăție este garantată tuturor, dar deocamdată avem indicii serioase în ceea ce privește intenția de a suprima viața acelor pacienți care au fost pe ATI.

Nu avem cum să nu fim atenți la niște chestiuni, cum ar fi, de exemplu, cea în care acea doctoriță, efectiv, când intra pe tură, reducea doza de Noradrenalina, iar când ieșea din tură o readucea, ca să nu pară suspect. Deci avem elemente serioase, plus eu nu am cum să nu dau crezare acelui raport făcut de către medicii legiști, singurii care au competență în acest caz. Colegiul Medicilor, pentru că aici este încă un aspect foarte important, se comportă ca o parte a problemei și nu ca o soluție a problemei, ignorând faptul că, atenție, în fiecare conducere a fiecărui spital din țara aceasta, în Consiliul de administrație, există un reprezentant al Colegiului Medicilor. Adică obiectivitatea Colegiului Medicilor lăsați-mă să cred că este pusă sub semnul întrebării, atât timp cât ei fac parte din conducerea fiecărui spital din România”, a mai spus deputatul PNL.