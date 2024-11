Adrian Cozma (PNL): Lipirea de PSD ne-a costat. Primul mandat al lui Iohannis ne-a ajutat, al doilea ne-a îngropat (VIDEO)

Liderul liberal Adrian Cozma a dat vina pe conducerea PNL, care a apropiat partidul de PSD, și pe Klaus Iohannis pentru faptul că Nicolae Ciucă, al lor candidat la prezidențiale, în primul tur, departe de primele două poziții care asigură intrarea în finală. Cozma chiar a spus că liberalii plătesc acum pentru apropierea de PSD și pentru al doilea mandat de președinte al lui Iohannis, care „ne-a îngropat”.

Adrian Cozma, declarații după ce Nicolae Ciucă a ratat intrarea în finala prezidențială

„Noi acum… votul a fost așa cum l-a văzut fiecare pe persoană și probabil lipirea de PSD ne-a costat și cei care au stat lipiți de PSD și ne-au pus în această situație… Ăsta e rezultatul până la urmă.

Eu nu spun cine trebuie să plece, dar cred că urgent trebuie să ne revenim pentru că PNL trebuie să fie principalul partid de dreapta și principalul partid în care antreprenorii și oamenii de bună credință trebuie să-și găsească sprijin și cred că așa va fi”, a declarat Adrian Cozma.

Întrebat dacă, în acest moment, Călin Georgescu, candidatul pro-rus ajuns în finala prezidențială, este Cozma a spus: „Eu nu am aceste informații, alte instituții ar trebui să răspundă la chestiunea asta, nu sunt eu în măsură… E clar să sunt anumite dubii și semne de întrebare, dar instituțiile trebuie să răspundă”.

Cozma: Al doilea mandat al lui Iohannis ne-a îngropat

„Da, trebuie să recunoaștem, primul mandat al dlui președinte Iohannis a fost pentru noi un lucru care ne-a ajutat, al doilea ne-a îngropat. (…)

Alianța PSD – PNL nu a fost pe placul românilor. Asta trebuie să înțelegem și eu am înțeles acest lucru. Îmi pare rău că am avut dreptate. De la început am spus”, a mai declarat liderul PNL Satu Mare.

Întrebat cum se va mobiliza PNL în perspectiva alegerilor parlamentare din 1 Decembrie, în condițiile în care a spus că alianța cu PSD i-a costat și ei tot în alianță cu PSD sunt, Cozma a afirmat: „Noi nu mai suntem de mult în această… E o conjunctură, să spun așa. Noi nu mai avem… Am fost primul care a spus că e nevoie de un proiect de dreapta, proiect de dreapta trebuie să facem și acum, trebuie să ne trezim și ăsta e momentul oportun să dăm României un proiect de dreapta și avem cu cine să-l facem. Cu PSD nu mai putem continua, e clar”:

De asemenea, chestionat dacă asta înseamnă că o vor susține pe Elena Lasconi (USR) în , Adrian Cozma a răspuns: „Evident că trebuie purtate discuții, nu-mi permit să fac eu analize acum, dar e clar că e nevoie de un proiect de dreapta”.