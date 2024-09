Adrian Țuțuianu, despre Mircea Geoană: Faptul că îl atacă pe Marcel Ciolacu sau pe Nicolae Ciucă, este încercarea dânsului de a culege niște voturi din toate zonele (VIDEO)

Secretarul general adjunct al Guvernului, , a vorbit în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre .

Ţuţuianu a ținut să sublinieze faptul că motivul pentru care Geoană îi atacă pe Ciolacu sau pe Ciucă este doar “încercarea dânsului de a culege niște voturi din toate zonele”.

„În felul acesta cred că trebuie să ne raportăm la domnul Geoană”

Totodată, secretarul general adjunct al Guvernului a precizat că Mircea Geoană în niciun caz nu pune în pericol parcursul lui Marcel Ciolacu.

“Este un competitor ca toți ceilalți competitor, vă asigur, am mai spus asta, că nu va lua voturi de la Partidul Social Democrat. Faptul că îl atacă pe domnul Ciolacu sau pe domnul Ciucă, este încercarea dânsului de a culege niște voturi din toate zonele în care ar putea să aibă oarece trecere. Eu vă spun ca unul care am participat la campania electorală din anul 2009, că n-am cum să uit, și nici cei care au trăit acel moment, de celebra deplasare a domnului Geoană la domnul Vântu acasă și distrugerea muncii a noastră, a tuturor, a celor care am muncit să-l facem președinte atunci.

Deci, în felul acesta, cred că trebuie să ne raportăm la domnul Geoană. Este unul dintre competitori, dar în nici un caz, care pune în pericol, vreun moment, parcursul lui Marcel Ciolacu”.