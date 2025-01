Adrian Veștea: Urmează să avem un buget echilibrat, care să diminueze risipa și să găsească soluții în așa fel încât să nu se ajungă la măsuri bruște. Sunt foarte multe obiective pentru acesta an (VIDEO)

Bugetul pentru 2025 va fi unul echilibrat, care să diminueze risipa și să găsească soluții în așa fel încât să nu se ajungă la măsuri bruște, a declarat Adrian Veștea, secretar general al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov.

Adrian Veștea (PNL), pe B1 TV, despre bugetul pentru 2025

„Ceea ce cred că trebuie să înțelegem cu toții este faptul că suntem la un început de an, la un început de an când venim după un an în care deficitul bugetar a fost de 8,6%, iar ceea ce urmează în perioada următoare este să avem un buget echilibrat, un buget care să diminueze risipa și să găsească soluții în așa fel încât să nu se ajungă la măsuri bruște din punct de vedere al luării anumitor decizii care să poată bulversa activitatea, atât din sistemul bugetar, cât și din economia României”, a declarat Adrian Veștea.

„Cu toții cred că ne dorim ca viața românilor să fie îmbunătățită, să crească pensiile, să crească salariile, dar toate aceste lucruri trebuie evaluate în funcție de posibilitățile pe care țara le are la ora actuală. Sunt foarte multe obiective pe care noi trebuie să le atingem pe parcursul acestui an. Nu trebuie uitat faptul că suntem într-un program național de redresare și reziliență, avem foarte multe jaloane pe care noi trebuie să le îndeplinim în așa fel încât să rămânem o țară credibilă la nivelul Uniunii Europene”, a continuat liberalul.

„Mai mult decât atât, avem obligația ca parte din fondurile europene, care au fost puse la dispoziția României și care nu sunt deloc puține, care depind în mare parte de îndeplinirea acestor jaloane în urma cererilor de plată pe care Guvernul României le va depune la Bruxelles, este de a avea o absorbție de fonduri europene extrem de importantă, în așa fel încât o parte din banii respectivi să ajungă în economia României, să putem să implementăm o serie de proiecte care vor duce la îmbunătățirea vieții tuturor românilor”, a mai spus Adrian Veștea.