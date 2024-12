Alexandru Dimitriu: PSD, PNL, UDMR, minoritățile voiau să discute cât mai repede partea de ministere, cine are, ce are, or nu poți să pleci la drum fără să știi cât de bolnav este „pacientul” (VIDEO)

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a vorbit despre negocierile partidelor pro-europene, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și susține că „PSD, PNL, UDMR, minoritățile voiau să se discute cât mai repede partea aceasta de ministere, cine are, ce are”.

Alexandru Dimitriu (USR), pe B1 TV, despre negocierile pentru formarea Guvernului

Întrebat cum a rămas cu USR, deputatul a răspuns: „Vedem că negocierile nu ne mai implică. Am și trecut un pic peste un simț al ridicolului și am intrat noi peste ei în negociere să le spunem „și cu noi cum rămâne?”. Am observat că nu își doresc”.

„Noi le-am transmis niște gânduri de-ale noastre și niște idei, și niște condiții pe care am vrea să le îndeplinim ca să intrăm la guvernare, tocmai ca să arătăm că suntem serioși și ne dorim anumite lucruri și, pentru a intra la o guvernare în care chiar să facem reforme, avem nevoie de o asumare”, a adăugat Alexandru Dimitriu.

Dimitriu: Nu poți să pleci la drum fără să știi cât de bolnav este „pacientul

„Principala problemă este următoarea. PSD, PNL, UDMR, minoritățile voiau să se discute cât mai repede partea aceasta de ministere, cine are, ce are, or din punctul nostru de vedere nu poți să pleci, mai ales într-un astfel de moment, în care situația este critică din punct de vedere economic, nu poți să pleci la drum fără să știi cât de bolnav este «pacientul», pacientul fiind statul român. Trebuie să îi facem un diagnostic, trebuie să îi aplicăm niște tratamente. Noi, dacă nu știm cât de grav bolnav este «pacientul», n-avem ce «tratamente», adică ce plan de guvernare, să facem”, a continuat Alexandru Dimitriu.

„În discuții ni s-a spus tot timpul, da, vedem, tăiem niște cheltuieli, poate tăiem taxe, nici nu știm lucrul ăsta, dar nu vă arătăm exact execuția bugetară, nu vă spunem care ar fi o prognoză pentru un buget pe anul 2025. Or lucrurile acestea sunt din punctul nostru de vedere un pic neserioase pentru o coaliție care oricum se formează cu dificultate”, a mai spus deputatul USR.