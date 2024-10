Alexandru Muraru (PNL) desființează „Planul Simion”: O înșelătorie unică în istoria României, prin proporțiile ei. Această fraudă este menită să obțină datele personale ale acestor persoane (VIDEO)

Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a desființat „Planul Simion” și a precizat că această fraudă este menită să obțină datele personale ale oamenilor. De asemenea, Muraru a mai spus că această înșelătorie este unică în istoria României, prin proporțiile ei.

Alexandru Muraru a făcut și o plângere penală în ceea ce privește promisiunea făcută de AUR și George Simion, că vor vinde case la 35.000 de euro.

„Se încadrează sigur la un articol din Codul Penal, care înseamnă înșelăciune”

Declarațiile le-a făcut în emisiuniea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

„Această înșelătorie orchestrată de partidul AUR și de liderul George Simion, din punctul meu de vedere, este unică în istoria României, prin proporțiile ei, pentru că are, în primul rând, un vehicul și un scop politic, cele economice pe care le știm din anii ‘90, Caritas, FMI, care au avut același final, adică o frustrare de proporții, mișcări sociale, prăbușiri de sisteme financiar bancare, dar acesta, de fapt, operează cu o altă chestiune, pentru că această fraudă este menită să obțină datele personale ale acestor persoane, CNP, nume, prenume, adrese. Aceste contracte de încredere, cum sunt numite, sunt semnate de către aceste persoane. S-a ajuns la peste 20.000 până ieri, în timp ce un al 3-lea sediu, după București, a fost deschis la Iași, pentru semnarea acestor contracte și, practic, acest sistem, pentru că în definitiv este vorba și despre un experiment social unic în Uniunea Europeană, deci această excrocherie de proporți este unică prin dimensiunile ei și prin amploarea ei, pentru că noi vom avea alegeri prezidențiale și parlamentare, datele acestor persoane sunt colectate, vor fi folosite în campanie, în contract se specifică la un moment dat că există inclusiv obligația acestora, nu doar ca Simion să ajungă președinte, dar ca aceștia să probeze votul pentru Simion, se încadrează sigur la un articol din Codul Penal, care înseamnă înșelăciune, articolul 244, care înseamnă prentarea unor informații nerealiste ca fiind adevărate, cu scopul de a obține un folos patrimonial injust, reprezintă infracțiune care se pedepsește cu până la 3 ani de închisoare”, a explicat Muraru.

„Vizează și prăbușirea sistemului financiar-bancar”

„Este foarte evident că această escrocherie pune la cale și altceva. Pune, de fapt, la cale persoanele vulnerabile pe care le introduce în acest mecanism. Aceste persoane, bineînțeles, că nu vor primi niciodată ceea ce li se promite, adică apartamente la jumătate sub prețul pieței, la 35.000 EUR, fără dobânzi ori, eu am făcut un calcul, asta ar însemna 35 de miliarde de euro. Asta înseamnă o treime din bugetul României într-un an sau 26 % din tot ce înseamnă cheltuieli publice. Deci orice țară de pe acest pământ s-ar prăbuși în momentul acela sub proteste sociale și sunt propriul faliment.

Mai mult decât atât, acesta vizează, din punctul meu de vedere, și prăbușirea sistemului financiar-bancar, pentru că dacă tu stopezi dobânzile la credite, păi băncile, oricât de bune sau de rele ar fi ele, nu ar mai putea supraviețui ori toate aceste lucruri mi se par cu atât mai grave cu cât instituțiile statului care, nu era, în definitiv, datoria mea să fac acest lucru.

Am găsit de cuviință că dacă 3 ani și jumătate, acești oameni au zburdat prin Codul Penal românesc, fără să se întâmple, aduceti-vă aminte de Diana Șoșoacă, care a sechestrat medici într-un centru de vaccinare la Iași, care a bătut niște jurnaliști străini italieni în propriul apartament. Nu mai vorbesc de cei de la AUR, care au încercat de 2 ori să pună stăpânire pe clădirea Parlamentului”, a mai adăugat deputatul PNL.