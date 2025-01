Alfred Simonis recunoaște că PSD a oferit voturi pentru George Simion în primul tur al prezidențialelor (VIDEO)

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a recunoscut joi că pesediștii au oferit în primul tur al alegerilor prezidențiale voturi pentru George Simion, liderul AUR. Acesta a declarat într-un clip video postat pe TikTok că toți din PSD i-au dat voturi președintelui AUR, deși Marcel Ciolacu le-a transmis pesediștilor să nu facă asta pentru că nu e sigur că intră în turul doi.

Dezvăluirile lui Simonis au avut loc într-o conversație cu Marcel Ciolacu publicată de acesta pe TikTok, în care cei doi deapănă pe rând amintiri:

Alfred Simonis: ”Îți amintești când spuneai la partid să nu îi dea nimeni votul lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i–am dat! Ascultăm și nu judecăm!

Marcel Cioilacu: “Îmi pare rău, că în acea duminică am plecat să mănânc cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mult mai mare decât copii tăi, am simți că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru. Ascultăm și nu judecăm!”.

Ascultăm și nu judecăm cu Alfred Simonis 👀

Alfred Simonis: “Vă amintiți când eram în Deltă, și un mare lider PNL, fără nume, membru al coaliției s-a urcat într-o barcă mergând să pescuiască împreună cu un ospătar care era îmbrăcat cu papion și avea mănuși negre pe mâini și dumneavoastră v-ați enervat foarte tare?

Marcel Ciolacu: Nu m-am enervat!

Alfred Simonis : Ba da, v-ați enervat pe el tare! Nu v-a plăcut. Să știți că eu l-am încurajat să facă asta. Am întins fazanul și…

Marcel Ciolacu: “Eu l-am comparat cu Ceaușescu”.

Alfred Simonis : “V-ați supărat foarte tare, îmi amintesc. Și de aceea nu v-am spus atunci că eu l-am încurajat că am văzut că omul vreași zic, și zic, dacă e loc să lăsăm să se lanseze în viață”.