Amalia Bellantoni, despre contestația împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă: Am depus probe că semnăturile depuse au fost falsificate

Împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale au fost depuse două contestații la Curtea Constituțională, una semnată de Mihai Gheorghe Ursa, cealaltă de către Amalia Bellantoni, fostă membră a Partidului SOS.

Amalia Bellantoni a explicat duminică într-o intervenție telefonică în emisiunea Știrile B1Tv de ce a sesizat organele abilitate să respingă candidatura Dianei Șoșoacă, dar și ce probe a adus.

„Sunt mai bine de trei luni de când depun plângeri penale și contestații împotriva președintei Partidului SOS. Am depus la DNA, la DIICOT, la antifraudă, de la EP, la BEC, la toate organele statului abilitate să oprească această individă în a mai duce în derâdere adevăratul patriotism, naționalism în România. Doresc să menționez faptul că am sesizat chiar și Biroul Electoral Central asupra semnăturilor în fals aduse cu ocazia depunerii candidaturii Dianei la președinția României. BEC a spus că excede este în competență și atunci va trebui să mă îndrept către un organ specializat. M-am îndreptat la Parchetul de pe lângă ÎCCJ, am depus plângere penală, am depus probe.

Întrebată ce a reclamat în contentația pe baza căreia CCR a respins candidatura Dianei Șoșoacă, Amalia Bellantoni a explicat că a adus probe în vederea faptului că semănaturile depuse au fost falsificate.

Toate semnăturile care au fost depuse au fost în fals, au fost copiate, sunt foarte multe probe pe care le-am depus la dosar, venind toate din teritoriu, cum erau îndemnați membri să copieze anumite liste de semnături. De asemenea, gravitatea faptelor și situația de urgență pe care am invocat-o, chiar și la Parchetul de pe lângă ICCJ, a necesitat analiza acestor semnături, nu numai ca și procuror general, dar vorbim și despre încălcarea Constituției”, a spus Amalia Bellantoni.

În plus, Amalia Belllantoni o acuză pe Diana Șoșoacă de incitare la ură.

În momentul de față eu am reclamat că președintele ar trebui să poarte cu onoare numele României în lume, însă Diana Șoșoacă nu are cum să întruchipeze valorile fundamentale ale rolului unui președinte în societatea noastră democratică. În democrație trebuie respectate legile, Diana nu a respectat legile până acum, incitând la ură de rasă, la discriminare. Da, am dovezi. Toată această contestație a fost probată în drept și în fapt și au depuse toate probele necesare”, a mai declarat Amalia Bellantoni.