Andrei Mihai (CJ Ilfov), despre stadiul lucrărilor privind proiectul apă-canal: Are ca termen de finalizare anul 2027, dar dacă se ține ritmul actual de lucru, s-ar putea să îl finalizăm mult mai repede (VIDEO)

, administratorul public al județului Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru pe B1 TV, despre stadiul lucrărilor din Ilfov, în ceea ce privește

Andrei Mihai a precizat că acest proiect are ca termen de finalizare anul 2027, dar dacă se ține ritmul actual de lucru și nu vor interveni alte probleme, s-ar putea să fie finalizat mult mai repede.

“Pot să vă spun că un număr de 6 localități, și amintim aici Măgurele, Brănești, Cernica, Petrăchioaia, Glina, Grădiștea care au lucrările într-o proporție 70, 80 și 90 % și așa mai departe, dar și în celelalte localități se lucrează destul de intens. Pot să vă spun că acest proiect are ca termen de finalizare anul 2027, dar dacă se ține ritmul actual de lucru și dacă nu vor interveni eu știu ce alte probleme neprevăzute, pe care le poți întâmpina pe teren, s-ar putea să finalizăm acest proiect mult mai repede.

Și vreau să fac și câteva precizări referitoare la ce înseamnă un proiect atât de complex, ce indicatori are, și anume, proiectul regional de apă are de făcut 686 km de rețea de distribuție-apă, 750 km de rețea de canalizare, are 26 de stații de tratare apă, 11 stații de epurare. Deci vorbim de un proiect imens. Așa cum spunea domnul președinte, a fost preluat acum 4 ani, aproape, la 2 %, și am ajuns, astăzi, la 50 %, ceea ce este, din punctul meu de vedere, un progres remarcabil. Totuși, chiar dacă pare mult, 4 ani e un timp destul de lung, dar pentru un proiect de o asemenea anvergură, nu este, totuși, chiar atât de îndelungat timpul”.

Administratorul public al județului Ilfov a fost întrebat de unde vin cele mai mari provocări.

„Cele mai mari provocări cred că vin din teren, acum s-au mai reglat lucrurile. Dar în anii anteriori, Ilfovul s-a dezvoltat destul de haotic. Toată zona asta metropolitană, toată lumea s-a mutat în Ilfov, dezvoltatorii au construit cum au putut și atunci în teren situația, uneori, nu corespunde cu ce aveai tu în proiectul tehnic. Tu știai că pe strada aia nu există nu știu ce rețea și te trezești că ajungi acolo, când faci săpăturile, pentru că astea nu le poți ști dinainte, orice studii ai face, și întâmpină astfel de probleme, care trebuie remediate, trebuie reglate în hârtii. Așa cum a spus și domnul președinte, la un proiect european, documentația trebuie să fie foarte riguroasă.

Ca să-ți poată deconta banii, trebuie să fii cu toate documentele în regulă, altfel nu vei primi acei bani și riști să vii cu acei bani de la bugetul local, pentru că asta e o altă problemă. Tu dacă nu duci la îndeplinire proiectul, toți banii pe care i-ai primit îi vei da înapoi și va trebui să vină bani, probabil, de la bugetul local, de la bugetul de stat și mai departe, bani pe care locuitorii îi vor suporta într-un număr foarte mare de ani”.