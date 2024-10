Bogdan Ivan, despre vizita făcută în China de șeful Poștei: „Nu am fost informat nici înainte, nici după. Aștept în scris explicit scopul, durata vizitei și ceea ce propune mai departe” (VIDEO)

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a vorbit despre vizita făcut în China de șeful Poștei Române, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a precizat că a transmis o solicitare oficială pentru a afla „scopul, durata vizitei și ceea ce propune mai departe în interesul companiei”.

Ministrul Bogdan Ivan, pe B1 TV, despre vizita făcută în China de șeful Poștei, Valentin Ștefan

Întrebat despre deplasarea efectuată în China de Valentin Ștefan, Bogdan Ivan a spus: „Nu am fost informat nici înainte, nici după. Am transmis prin intermediul AGA, am solicitat de urgență documente justificative, raport de activitate cu ce s-a angajat Poșta Română în această deplasare în China”.

„Este evident că era legal, în calitate de acționar majoritar, să fiu informat de această deplasare și de potențialele angajamente pe care le va lua compania. Vorbind strict pe lege, nu poate să angajeze nimeni compania în diferite parteneriate de orice natură, fără acordul Consiliului de Administrație și fără acordul AGA”, a continuat ministrul Digitalizării.

Bogdan Ivan: Aștept în scris explicit scopul, durata vizitei

„Nu am fost informat. Am transmis solicitare oficială, prin intermediul AGA, în clipa în care am avut această informație că este plecat din țară domnul director. Aștept în scris explicit scopul, durata vizitei și ceea ce propune mai departe în interesul companiei (…). Domnul director este subordonat Consiliului de Administrație, care este selectat în baza ordonanței 109 a societăților comerciale cu capital de stat”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă ne putem aștepta să plece din funcție actualul șef al Poștei, ministrul Bogdan Ivan a spus: „Nu eu l-am numit în funcție pe domnul director al Poștei Române. A fost un concurs promovat înainte de a ajunge eu în acest minister, a fost creat cu girul și concursul Consiliului de Administrație, care este selectat tot în baza ordonanței 109. Prin urmare, n-am calitatea de a interveni într-o formă sau în alta în acest proces”.