Bogdan Matei, despre taxa de solidaritate: “A fost discutată în interiorul coaliției și s-a ajuns la concluzia că, astăzi, în România, este necesară o astfel de măsură”. Cine o plătește (VIDEO)

Senatorul PSD, , a vorbit în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre ce presupune și cine e obligat să o plătească.

„Este necesară o astfel de măsură, având în vedere discrepanțele foarte mari”

“Ea se numește taxa de solidaritate și se aplică atât celor cu mașini mai scumpe și celor cu proprietăți mult mai scumpe, cred că cei care depășesc valoarea de 500.000 EUR, sper să nu greșesc.

Această taxă a fost discutată în interiorul coaliției și s-a ajuns la concluzia că, astăzi, în România, este necesară o astfel de măsură, având în vedere discrepanțele foarte mari între societatea de la nivel mediu și cei care, astăzi, dețin proprietăți foarte mari, și s-a luat această decizie de taxă de solidaritate.

Pledoaria dumneavoastră este una corectă, spunând în felul următor, ‘domnule, dacă eu am muncit și am o avere consistentă, am plătit la fel ca toți ceilalți, care poate nu au muncit și nu o avere consistentă.

(…) Aici vorbim doar de proprietățile bogatului, nu de ceea ce își face în companie, ca și profit.

(…) Ei cu siguranță vor fi bogați și în continuare și această taxă de solidaritate nu reprezintă foarte mult din valoare.

Repet, este o măsură social-democrată, pe care noi am susținut-o și o vom susține în continuare”.

Ce se va întâmpla cu banii care se vor strânge

Bogdan Matei a fost întrebat ce se va întâmpla cu acei bani care se vor strânge.

“Banii vor ajunge la Guvernul României și de acolo sigur că vor exista diferite programe de ajutorare a celor care au venituri mult mai mici, la fel cum avem și astăzi, de altfel, prin Guvernul României sau prin Uniunea Europeană, aceste programe de ajutorare a celor cu venituri mici”.