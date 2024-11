Bogdan Matei: „PSD a luat decizia corectă de a nu face nicio contestație în nicio secție din România sau din afara granițelor. Votul românilor a fost un semnal puternic!” (VIDEO)

Senatorul , candidat PSD Vâlcea pentru un nou mandat de parlamentar, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre decizia de renumărare a voturilor pentru alegerile prezidențiale.

Bogdan Matei a comentat și contestația făcută de candidatul Terheș în legătură cu alegerile. El a subliniat că Partidul Social Democrat (PSD) a avut reprezentanți în fiecare secție de votare și că aceștia nu au avut obiecții cu privire la exprimarea votului. Din perspectiva sa, PSD a luat decizia corectă de a nu face nicio contestație, respectând astfel votul românilor.

Matei a menționat că este greu de crezut că Terheș ar acționa în numele PSD pentru a face o astfel de contestație, adăugând că partidul are membri care ar fi putut să își asume o astfel de acțiune fără probleme. El a concluzionat că explicațiile pentru contestație ar trebui să vină din partea lui Terheș, care ar trebui să clarifice public despre posibilele fraude la alegeri.

Senatorul a comentat ipoteza care circulă în spațiul public conform căreia Marcel Ciolacu ar putea să profite în urma contestației depuse de Terheș.

“Nu cred în astfel de scenariu și am să vă spun și de ce. Partidul Social Democrat a avut reprezentant în fiecare secție de votare. Partidul Social Democrat, prin reprezentanții săi în secțiile de votare, nu a avut nimic de obiectat în urma exprimării votului or, din această perspectivă, dacă tu ai avut reprezentanți în toate secțiile și aceștia nu au sesizat absolut nimic, nu am făcut nicio contestație, din punctul meu de vedere și al partidului pe care îl reprezint, nu ne rămâne decât să respectăm votul românilor și nimic mai mult, din această perspectivă.

Cred cu tărie că cele mai multe explicații trebuie să le dea cel care a făcut această contestație, în speță, candidatul Terheș, pentru că dumnealui a făcut această contestație și ar fi trebuit ca în spațiul public să explice mult mai mult despre ceea ce înseamnă o posibilă fraudă la aceste alegeri. De aceea, rămân la aceeași concluzie și anume că Partidul Social Democrat a luat decizia corectă de a nu face nicio contestație în nicio secție din România sau din afara granițelor.

Mi-e greu să cred că domnul Terheș face pentru Partidul Social Democrat o astfel de contestație și, mai mult decât atât, cred cu tărie că avem oameni în Partidul Social Democrat care și-ar fi putut asuma o astfel de contestație fără niciun fel de probleme. Votul românilor a fost un semnal puternic”.