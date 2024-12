Bogdan Matei (PSD): Cred cu tărie că va trebui să reușim ca noul Parlament și noul guvern să rezolve odată pentru totdeauna legea salarizării unitare, pentru că, astăzi, în sistemul bugetar avem discrepanțe uriașe (VIDEO)

(PSD) a exprimat mai multe puncte de vedere cu privire la le necesare în România, în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat.

El a subliniat că românii nu mai suportă cuvântul „reformă”, menționând că, atunci când un politician folosește acest termen, alegătorii devin sceptici și se îndepărtează. Matei a subliniat importanța asumării responsabilităților de către liderii serviciilor publice și a necesității de a analiza structura ministerelor, întrebându-se dacă se poate menține același număr de ministere sau dacă este nevoie de un guvern mai suplu.

De asemenea, el a discutat despre necesitatea de a rezolva legea salarizării unitare, evidențiind discrepanțele existente în sistemul bugetar și subliniind că mesajul de a da afară angajați nu este unul corect. Matei a menționat că este esențial să se acorde atenție domeniilor care suferă din punct de vedere al resurselor umane.

„Cred că aici va trebui să reușim, într-adevăr, să facem această lege a salarizării unitare”

Bogdan Matei a vorbit despre o reformă reală și eficientă, care să răspundă nevoilor cetățenilor și să asigure un sistem integrat care să ofere siguranță și predictibilitate.

“Cuvântul acesta de reformă, românii nu-l mai suportă. L-am invocat de atât de multe ori, încât românii când te aud, acum, ca politician, Matei Bogdan să meargă astăzi în campanie și să îi spună alegătorului, chiar dacă el este fanul meu, să zic așa, între ghilimele și spun că voi face eu o reformă, o să zâmbească și întoarce spatele. Deja dacă mai folosim acest cuvânt – reformă, nu e ok.

Din punctul meu de vedere, după aceste alegeri, marile partide vor trebui să-și facă propria analiză și să înțeleagă ce s-a întâmplat cu aceste partide, din punct de vedere al votului. Partidele respective ne-au spus foarte clar: 1 – pe de o parte, că degeaba ați deținut guvernarea PSD și PNL, pentru v-ați criticat unii pe alții și iată unde ați ajuns, în loc să spuneți efectiv ce ați realizat, ca reforme, că tot vorbim de reforme, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cred că era mult mai oportun acest lucru. Mai mult de atât, cred cu tărie că va trebui să reușim ca noul Parlament și noul guvern să rezolve odată pentru totdeauna legea salarizării unitare, pentru că, astăzi, în sistemul bugetar avem discrepanțe uriașe între un jurist de la o agenție și un alt jurist de la o altă agenție.

Cred că aici va trebui să reușim, într-adevăr, să facem această lege a salarizării unitare. Cred că e mai puțin important să vorbim că vom da oameni afară de la angajați ai statului roman, ci avem nevoie de o reechilibrare a angajaților din sistemul bugetar, pentru că în continuare avem anumite domenii ce suferă din punct de vedere al resursei umane, iar acest mesaj pe care noi îl transmitem de fiecare data, că vom da afară sau cine îl transmite, nu știu, nu este unul corect. 3 – va trebui să vedem efectiv dacă în noul guvern se mai poate menține același număr de ministere sau nu, dacă ele sunt productive sau poate e nevoie să avem un guvern mai suplu, pentru că tot vorbim de suplețea guvernului și nu de obezitatea guvernului. Și aici cred că sunt cele 2 teme pe care noi trebuie să le punem în balanță, pentru că, repet, avem domenii importante ce au nevoie de ceea ce înseamnă resursă umană și altele posibil să nu aibă. Nu am o o analiză foarte clară și 4 – trebuie să vorbim de ceea ce înseamnă ritmul accelerat al investițiilor, care, mai departe, să se regăsească în ceea ce întâmpinăm noi zi de zi, nivelul nostru de trai.

În ultima perioadă, am stat de vorbă cu foarte mulți prieteni pe care îi am plecați afară. Din generația mea, cred că în România mai suntem 2 și stând de vorbă cu ei, îmi spuneau în felul următor, Bogdan, pe ceea ce muncesc eu astăzi afară, e posibil să mă apropii și în țară. E adevărat cu niște ore de muncă în plus. Zic ok și nu îți dorești să revii în țară? Și răspunsul lui a fost în felul următor, eu aș veni în țară, dar cu o singură condiție, să avem un sistem integrat, care să-mi asigure mie un anumit confort.

Și zic ce înseamnă pentru tine acest sistem integral? Păi eu vreau să știu că mă duc în siguranță la spital, eu vreau să știu că îmi duc copiii în siguranță la școală, eu vreau să știu că, într-adevăr, am o predictibilitate din punct de vedere al Codului Fiscal, dacă îmi fac un business. Asta mă interesează pe mine ca sistem integrat și nu neapărat ca și câștig salarial lunar”.