Bogdan Teodorescu: Problema lui Ciolacu e că orice se întâmplă rău până la alegeri îi e imputabil / Ciucă e în spate și din cauza ratării acestei campanii cu promovarea cărții și a valului de ironii pe care a trebuit să-l îndure (VIDEO)

Analistul politic Bogdan Teodorescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că problema lui Marcel Ciolacu, , este că, fiind premier, va deconta toate problemele care apar în aceste luni în România. Nici Nicolae Ciucă, , n-o duce mai bine, căci în sondaje e mai slab cotat decât propriul partid, iar campania de promovare a cărții sale a fost un eșec.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Bogdan Teodorescu, despre candidatul Ciolacu

În opinia lui Teodorescu, „bâlbâiala” cu recalcularea pensiilor poate fi decontată de Marcel Ciolacu în campania pentru prezidențiale.

„Spre deosebire de toți ceilalți contracandidați ai săi, indiferent cine sunt ei, Ciolacu are în față realitatea că orice se întâmplă rău în România în perioada august 2024 – 8 decembrie 2024 îi este imputabil. Toți ceilalți – dl Ciucă mai puțin – se pot ascunde în ideea opoziției, a faptului că n-au fost niciodată la putere sau a faptului că vin de pe postura de independenți, din afara țării”, a explicat analistul politic.

Întrebat dacă de data asta PSD are șanse mai mari ca oricând să dea președintele țării, Bogdan Teodorescu a răspuns: „Da, da. În lunga tradiție din 2004 încoace, în principiu, în fața candidatului PSD era un om, adică PSD era stânga, în partea ailaltă era dreapta (…) Acum avem o nouătate. Pe lângă blocul de stânga și blocul de dreapta avem două elemente: 1. un independent, 2, cel mai important, un bloc naționalist care măsoară măcar un sfert din electoratul României. Dacă adunam pe Șoșoacă cu Simion la alegerile anterioare, ne iese 25%. E un bloc naționalist, care nu-i nici de stânga, nici de dreapta, care nu știm unde se va duce. (…) Această noutate face PSD să aibă un bazin de unde să-mi mai extragă electorat pentru turul 2”.

Teodorescu a mai spus că un alt avantaj ar fi pentru Ciolacu dacă ar intra în turul 2 cu candidatul naționalist, presupunând că naționaliștii se vor uni și vor avea un singur candidat. Deocamdată pare că ei nu vor face acest lucru și se vor canibaliza reciproc.

Cum se văd ceilalți contracandidați

Analistul politic a mai spus că Ciolacu sigur intră în turul 2 și atunci bătălia pentru a fi contracandidatul acestuia se va da între Mircea Geoană – „care are o scădere de ceva vreme, dar tot e în frunte”, Elena Lasconi (USR) – „care e nou venitul în campanie, un personaj care are acest avantaj că e o figură nouă, are o notorietate scăzută, 70%, deci are unde să crească, a adus un tip de speranță partidului, care a arătat rău la precedentele alegeri, și vine un mesaj USR, dar și un pic în zona tradițională” – George Simion (AUR) și Diana Șoșoacă (SOS) – „fiecare cu niște scoruri interesante, fiecare cu campanii vizibile și agresive” și „după aceea” e Nicolae Ciucă (PNL)- „reprezentantul PNL, partid care totuși stă în jur de 20%, are 1.200 de primari, 11 consilii județene, deci e partid teritorial”.

Problema candidatului Nicolae Ciucă

„Dl Ciucă e un pic mai în spate și din cauza ratării acestei campanii cu promovarea cărții și valul de pe care a trebuit să-l îndure, dar și din cauza nemobilizării liberalilor care va veni. Or această mobilizare poate să reducă un pic ecartul și chiar să-l arunce pe Ciucă într-o poziție de luptă pentru a intra în turul 2”, a mai spus Bogdan Teodorescu, pentru B1 TV.