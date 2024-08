Ciolacu a anunțat oficial că va candida la prezidențiale: „Vreau să le asigur tuturor românilor un viitor în care să existe speranța unei vieți mai bune, în bunăstare și pace” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat marți, oficial, că a decis să candideze la alegerile prezidențiale. El a transmis mesajul printr-un clip video postat pe Facebook. „Am luat decizia după ce m-am consultat cu românii, cu familia și cu colegii din partid”, a susținut acesta în înregistrare.

Ciolacu a decis să candideze la prezidențiale

„Am decis astăzi să candidez pentru funcția de președinte al României!

Le voi cere colegilor mei, la Congresul PSD din 24 august, să îmi ofere, prin votul lor, onoarea de a lupta pentru toți cei care, în ultimii 20 de ani, nu s-au simțit reprezentați, nu s-au simțit auziți și care și-au pierdut speranța într-un Președinte al TUTUROR, care să se bată pentru drepturile întregii societăți!

Vreau să le asigur tuturor românilor un viitor în care să existe speranța unei vieți mai bune, în bunăstare și pace.

Cred că marea așteptare a românilor este aceea ca bogăția, produsă prin dezvoltarea economică a României din ultimii ani, să ajungă la cât mai mulți dintre cei care au muncit ca lucrul acesta să se întâmple!

Eu CRED că mandatul viitorului Președinte al țării trebuie să fie despre o Românie corectă, bine organizată, care are grijă de toți românii care muncesc cinstit!

Sunt PREGĂTIT ca, alături de toți cei care cred și simt la fel, să lupt pentru ca românii să trăiască într-o țară de care să fie mândri în fiecare clipă!”, a transmis Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Mesajul lui Ciolacu pentru colegii de partid

Cu câteva ore înainte, el transmisese , în care-și anunța candidatura: „După ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la Președinția României. Am vrut să aflați asta de la mine, și nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă, la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, așa cum am arătat la toate alegerile din ultimii 4 ani. Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm Președinția după 20 de ani. Sâmbătă la congres, voi prezenta Planul meu pentru România. Sper din toată inima să-mi acordați onoarea de a lupta în numele dumneavoastră și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Contez pe voi toți și vă aștept . Vă mulțumesc!”.