Câciu: Deficitul nu e pe consum, ci pe investiții, pe dezvoltare / Trebuie luate în continuare măsuri de reducere a risipei bugetare. Săptămâna viitoare cred că o să vină prima OUG (VIDEO)

Adrian Câciu (PSD), ministrul Fondurilor Europene, a declarat că situația deficitului bugetar al României nu e una extrem de îngrijorătoare deoarece acest deficit nu e unul pe consum, ci pe investiții: „toată lumea vede că aceste investiții se realizează”.

Pe de altă parte, ministrul a admis că trebuie reduse cheltuielile statului și a spus că o Ordonanță de Urgență în acest sens va ajunge pe masa Guvernului chiar săptămâna viitoare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Adrian Câciu, despre deficitul bugetar

„Poate o să șochez: tot ce sub 7% e acoperit de investiții. România are asumat 7,2% investiții, va fi din nou un deficit închis, din perspectivă cash cel puțin, pe partea de investiții. Investițiile sunt garantul că această datorie care se creează prin deficit va fi plătită natural, nu pe spinarea cetățenilor sau antreprenorilor, prin creșterea de taxe, ci prin efectul de multiplicare pe care-l are fiecare lucrare de infrastructură (…)

Pe de altă parte, avem 155 de miliarde de euro angajate din perspectiva investițiilor. Toată lumea vede că aceste investiții se realizează. Dacă cineva face analiza deficitul primar, e sub nivelul investițiilor. Acum toată lumea se pricepe la deficite și inflație, dar nu prea știu toți analiștii care apar la televizor despre ce-i vorba într-un deficit. Deficitul primar, adică deficitul cash minus cheltuielile cu dobânzile, (…) e sub nivelul investițiilor la 7 luni. E undeva la 50 miliarde și investițiile sunt la 56”, a explicat ministrul social-democrat.

Câciu: Trebuie să reducem risipa bugetară

„Suntem într-o îndatorare pentru dezvoltate, nu suntem în deficit pe consum. Pe de altă parte, trebuie luate în continuare măsuri de reducere a risipei bugetare. Una-i una și alta-i alta.

Săptămâna viitoare cred că o să vină prima Ordonanță de Urgență. Nu e austeritate, că nu suntem modelul anului 2010, când s-a lovit în oameni. Acum luăm niște măsuri de ajustare a ”, a mai declarat Adrian Câciu, pentru B1 TV.