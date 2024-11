Călin Georgescu: Nu am spus niciodată că vreau să scot România din NATO și UE, ci că vreau să negociez și să pun interesul național pe primul loc / Declarația amiralului Rob Bauer, o rușine și o jignire adusă tuturor țărilor membre (VIDEO)

Călin Georgescu, câștigătorul primului tur de la alegerile prezidențiale, susține că nu a spus niciodată că ar vrea să scoată România din UE și NATO, ci că vrea să negocieze și să pună „interesul național pe primul loc, pentru că nu putem accepta orice”.

Călin Georgescu: Nu am spus niciodată că vreau să scot România din NATO și UE

Călin Georgescu spune că „trebuie negociat totul în avantajul poporului român, indiferent unde te afli, în orice grup”.

„Așa cum am văzut această campanie, eram foarte bucuros dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție elegantă, dar nu a fost cazul. În sfârșit, trecând peste asta, vreau să vă spun așa, vreau să fiu un Președinte care pune poporul, țara lui pe primul loc”, a afirmat câștigătorul primului tur de la prezidențiale, marți, într-o conferință de presă.

„Vreau să fiu un Președinte care pune țara și poporul lui pe primul loc. Cooperare, diplomație, eleganță, onoare, diplomație continuă și este interesul național pe primul loc, cu toate țările lumii, inclusiv cu NATO și Uniunea Europeană. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO și Uniunea Europeană. Fals! Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez și vreau să pun interesul național pe primul loc, pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român, indiferent unde te afli, în orice grup”, a adăugat Călin Georgescu.

Ce a spus despre declarația amiralului olandez Rob Bauer

Călin Georgescu a criticat declarațiile făcute de președintele comitetului militar al NATO.

„Ieri am văzut cum președintele comitetului militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, a cerut tuturor oamenilor de afaceri din țările membre NATO . În același timp, să își aranjeze toate liniile de producție în acest sens. Păi cum poate să fie acest lucru dacă nu se referă prima dată și nu discută cu țările membre? E o rușine și o jignire adusă tuturor țărilor membre NATO”, a mai spus Călin Georgescu.