Cartea lui Nicolae Ciucă, lăudată de Mircea Dinescu la lansare: „Se vede că este scrisă cu drag, cu sinceritate. Sentimentul care reiese din ea nu ți-l poate da nimeni”

Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la prezidențiale, și-a lansat cartea „În slujba țării” în emisiunea poetului și scriitorului Mircea Dinescu de la Prima TV. Gazda emisiunii a lăudat cartea liberalului și a spus că „se vede că este scrisă cu drag, cu sinceritate”.

Mircea Dinescu, despre cartea lui Nicolae Ciucă: Sentimentul care reiese din ea nu ți-l poate da nimeni

Scriitorul a lăudat cartea, apreciind autenticitatea și poveștile personale.

„Sentimentul care reiese din carte nu ți-l poate da nimeni”, a subliniat Mircea Dinescu.

Liderul PNL a menționat că a scris cartea cu drag, fiind povestea vieții sale.

Dinescu s-a arătat impresionat de felul în care scrie Nicolae Ciucă despre soția pe care a cunoscut-o în urmă cu 41 de ani și de care este îndrăgostit și acum.

„Prima poveste este nemaipomenită, este o formă de confesiune, iubire și admirația pentru femeile din Oltenia. E un exercițiu de sinceritate. Povestește, absolut înduioșător, cum s-a îndrăgostit de soție, cum a văzut-o acum 41 de ani prin gardul dintre licee. Această carte este un elogiu adus femeii române, oltencei. Rar am citit așa un elogiu pentru femei care devin un fel de Calea Lactee a identității”, a mărturisit Mircea Dinescu.

Mircea Dinescu, despre Nicolae Ciucă: „Dintre toți candidații, generalul e singurul care are o meserie”

Mircea Dinescu a remarcat că Nicolae Ciucă este singurul candidat la alegerile prezidențiale care are o meserie și o carieră de militar exemplară. În plus, a spus gazda emisiunii, fostul premier nu are „aerul acela de superioritate” pe care unii l-ar asocia cu funcția de general.

„Se vede că această carte este scrisă cu drag. Am simțit vibrația unuia care scrie cu sinceritate despre sine”, a fost concluzia trasă de Mircea Dinescu.