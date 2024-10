Cătălin Cîrstoiu, despre fotografia cu el singur în metrou: E nefericită din punct de vedere al analizei în campania electorală / Nu am mers cu metroul ca să epatez (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a admis că a fost „nefericită” fotografia cu el singur în metrou, dar doar din punct de vedere electoral, al campaniei în care se află. El a mai precizat că nu a mers cu metroul pentru a epata.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu.

Cîrstoiu, despre poza cu el singur în metrou

„E nefericită, pentru că eram singur într-o poză. Din punct de vedere al analizei în campania electorală e nefericită, dar din punct de vedere personal nu e.

Am o atitudine mai strâmbă pentru că am un deficit din cauza bolii pe care am avut-o. Râdem și de asta, asta e…”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, punctând că fotografia „nu a fost o greșeală”.

El a explicat și de ce a ales să meargă cu metroul atunci: „Nu a fost un gest să epatez, am vrut să văd dacă acel drum cu metroul a fost mai scurt”. Totodată, a spus că nu știe cât e abonamentul la metrou pe un an, deoarece merge cu metroul (și cu tramvaiul) ocazional, dar știe că o călătorie e 3 lei și că la fel e și la STB.

Cîrstoiu a mai precizat că la începutul campaniei electorale i s-a recomandat să nu-și foloseaacă mașina personală, dar a refuzat.