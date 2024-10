Cătălin Cîrstoiu: Odată externat, pacientul decide unde urmează să meargă, în sistem public, în sistem privat. Eu nu consider că odată externat, aș putea eu cumva să-l influențez (VIDEO)

, candidatul coaliției PSD-PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, a susținut o , în fața Spitalului Universitar, unde a ținut să lămurească toate lucrurile care au apărut în presă, în ultima perioadă.

„Odată externat, pacientul decide unde urmează să meargă, în sistem public, în sistem privat”

Cîrstoiu a subliniat faptul că un pacient poate avea mai multe episoade de spitalizare, decontate separat de CNAS. Externat, pacientul decide unde vrea să meargă. “Eu nu consider că odată externat un pacient, aș putea eu cumva să influențez. Nu este în niciun fel prejudicierea bugetului spitalului”, a spus candidatul coaliției PSD-PNL.

“Bugetul spitalului este compus din mai multe surse de finanțare și vreau să vă spun că există mai multe forme de spitalizare. Există spitalizarea continuă și spitalizarea de zi, la fel cum sunt consultațiile în ambulatoriu.

Un pacient care se internează în spital poate avea mai multe episoade de spitalizare. Fiecare episod e decontat separat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Odată externat, pacientul decide unde urmează să meargă, în sistem public, în sistem privat, să revină la doctorul care l-a operat sau la alt medic. Deci eu nu consider că odată externat un pacient, aș putea eu, cumva, să influențez. Nu este niciun fel prejudicierea bugetului spitalului, pentru că dacă vă uitați în topul financiar, să zicem, al medicilor din spital, în ultimii 5 ani, eu sunt pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4. Eu am avut cam 20.000 de pacienți internați în spital și tratați, adică am adus peste un milion 700, un milion 800 de RON spitalului, în fiecare an”.