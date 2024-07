Cătălin Drulă: „Și justiția are o problemă cu corupția” / „Atunci când instituțiile sunt capturate datoria este rezistența”

Președintele USR, Cătălin Drulă, a lansat joi un atac dur la adresa procurorilor care au deschis anchete ce îi vizează pe unii membri USR. Acesta a precizat, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Nicușor Dan, că „atunci când instituțiile sunt capturate datoria este rezistența”:

Cătălin Drulă, despre situația din justiție

“Aici vorbim despre clanul matematicienilor, clanul oamenilor de la IT, clanul oamenilor cinstiți care sunt hărțuiți de justiția penelizată care face dosare la comandă și v-am spus în orice regim fie că este Belarus, fie că este Rusia atunci când instituțiile sunt capturate datoria este rezistența nu să cedezi și să fugi și să te ascunzi. Niciunul dintre noi nu ar tolera o uncie de corupție la celălalt. Dacă Nicușor Dan ar ști ceva despre mine, eu despre Nicușor Dan, despre oricare dintre cei prezenți nu numai că nu ne-am mai vorbi dar nu am mai putea lucra împreună. Asta ne unește și ne face să stam cu capul sus și solidari”.

Cătălin Drulă a mai spus că sistemuld e justiție și-a pierdut credibilitatea și a indicat-o pe ministrul Justiției, Alina Gorghiu, printre cei responsabili:

“În momentul în care credibilitatea este pierdută complet și uitați-vă în rapoarte ale instituțiilor independente, în rapoartele Departamentului de Stat al SUA, în felul cum au fost conduse aceste dosare fabricate.

Doamna Boghiu este trimisă în judecată pentru că s-au făcut niște expoziții, niște grote abandonate ale Brașovului, nu are nicio legătură scriptică, tot felul de bazaconii și povești în care oameni subordonați politicului…justiția e plină și ea sau mă rog, în aceeași măsură în care societatea romnească are o problemă cu corupția și justiția are o problemă cu corupția. Să îmi spuneți și mie când a fost ultima dată când ați văzut un dosar făcut unui magistrat”.

Cătălin Drulă a mai precizat că există și magistrați onești care se află acum într-o poziție ingrată:

“Dacă ne uităm de vreo 5 ani încoace pare că s-a curățat justiția, e spălată și curată. Pe de altă parte vreau să spun foarte clar există magistrați onești și sunt într-o situație extrem de dificilă pentru că dumnealor nu pot să facă activism din funcția pe care o au. Le spun că le suntem alături de ei așa cum putem ca cetățeni nu ca politicieni. Politicienii trebuie să lase justiția în pace. Dar ca cetățeni prin ce trec procurorii cinstiți și judecătorii cinstiți din România este o rușine, o rușine pentru care Gorghiu și toți cei care au constribuit la acest regim vor plăti. Va veni momentul decontului când vor plăti pentru toate astea”.