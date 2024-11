Cătălin Drulă: „Toată lumea confirmă că acolo sus, aproape de turul 2, este Elena Lasconi. Oamenii chiar au devenit foarte interesați. Își dau seama că nu vor o finală Ciolacu-Simion” (VIDEO)

, candidat USR la alegerile parlamentare, a a discutat în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre sondajele opinie și despre candidatul , menționând că „toată lumea confirmă că acolo sus, aproape de turul 2, este Elena Lasconi”. El a subliniat că electoratul îl respinge pe Nicolae Ciucă dintr-un motiv sau altul.

“Acum, singurele sondaje, că stăm și noi și în culise, avem acces și la celelalte partide, ‘mă voi cum vedeți?’. Toată lumea confirmă că acolo sus, aproape de turul , este Elena Lasconi și dintr-un, motiv sau altul, nu știu, electoratul îl respinge pe domnul Ciucă”.

„Oamenii chiar au devenit foarte interesați. Își dau seama că nu vor o finală Ciolacu-Simion”

Drulă a fost întrebat dacă Elena Lasconi și Nicolae Ciucă au ajuns la un acord comun, în care să se negocieze o formulă de tandem, eventual, sau o altă variantă din care ambele partide să iasă câștigătoare.

“Eu înțeleg că pentru PNL ar fi un gest complicat de făcut, de aia am propus să facem pe baza unor sondaje. Acum, rezultatul e destul de previzibil, dar în fine.

Eu nu am fost parte din aceste discuții, dar știu că din partea PNL este o poziție extrem de rigidă în care nu acceptă poziția. Știți cum e, acolo mai e o chestiune. Există niște tectonici interne în PNL, din ce înțeleg eu. Nu sunt specialist, acum, în ce se întâmplă în intern și unii vor ca domnul Ciucă să își frângă gâtul la un scor de ăsta, ca să preia ei a doua zi și să zică am înlăturat generalul, nu știu ce s-a întâmplat, dar pentru asta sacrifică Președinția României, într-un fel. Noi am propus un proces rațional, nu s-a dorit asta.

Acum, eu cred că lumea se lămurește pentru că, știți, e un avantaj al faptului că PNL-ul a adus în spațiul public atât de mult acest subiect al votului util, oamenii chiar au devenit foarte interesați. Își dau seama că nu vor o finală Ciolacu-Simion. Noi vedem o creștere, în zona de la 15 spre 17%, la ultimele sondaje, a Elenei Lasconi, Simion e în zona asta 18-19, depinde foarte mult de mobilizare”.