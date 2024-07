Cătălin Drulă (USR): Bugetul pe 2024 e construit pe date false, taxele vor fi majorate chiar de la 1 ianuarie. PNL a crescut taxele de pe o lună pe alta și în 2023

Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat că PSD și PNL au construit un buget fals și pentru anul 2024 și, în ciuda promisiunilor făcute de cele două partide, chiar de la 1 ianuarie. În schimb, cheltuielile statului nu sunt reduse, deși au existat promisiuni în acest sens.

Drulă: Bugetul de stat pe 2024 e construit pe date false

„Avem al doilea an la rând un buget care va avea o gaură în execuţie, estimăm noi, de cel puţin 40 de miliarde lei. Am spus-o şi despre bugetul pe 2023, un buget construit pe taxe mai mari”, a declarat Cătălin Drulă, pentru

El a criticat mai ales PNL, partid care se pretinde de dreapta, dar care „a crescut taxele de pe o lună pe alta în 2023” prin ministrul său de la Finanțe, Marcel Boloș. Drulă a mai spus că, fără PNL, PSD nu ar fi putut să impună toate aceste majorări de taxe și impozite.

Totodată, liderul USR a amintit că unele majorări de taxe au intrat în vigoare de la 1 noiembrie, dar altele se vor aplica anul viitor, chiar de la 1 ianuarie. Asta „în condiţiile în care în programul de guvernare spunea că nu va creşte nicio taxă”.

„Cadourile otrăvite” ale PSD-PNL pentru români

Cătălin Drulă a susținut apoi că, la dezbaterea din plenul Parlamentului pe tema bugetului, aleșii USR au mers cu niște , pe care erau scrise mesajele „taxe noi” şi „buget record pentru speciali”.

Drulă a punctat că acestea sunt „cadourile otrăvite” pe care PSD și PNL le oferă românilor de sărăbtori.

Liderul USR: România s-a împrumutat numai anul acesta cu 180 de miliarde

„Avem o execuţie bugetară dezastruoasă pe acest an, ţinută sub preş. Dau o singură cifră: 180 de miliarde de lei e cifra cu care s-a împrumutat România în 2024. Acum şase-şapte ani, poate că aceasta era toată datoria acumulată pe zeci de ani. Acum împrumutăm asta într-un singur an, pentru a hrăni foamea de bani a actualei guvernări, care e nestăvilită”, a mai declarat Cătălin Drulă.

El a amintit apoi de promisiunea repetată făcută de premier că va reduce numărul de secretari de stat, ajuns la un nivel record – 200. Acest lucru