Ce autoturism deține Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, și cât valorează, de fapt

Cu siguranță, este surpriza acestor alegeri.

Cu toate că nu s-a numărat printre favoriți în sondajele efectuate, iată că el a obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale, și anume, peste 2 milioane de români l-au votat.

O mare parte din voturile pentru Călin Georgescu au venit din diasporă. Mulți dintre cei care l-au votat habar nu au cine este el și nu cunosc date cu privire la activitatea sa.

Ce avere are Călin Georgescu

Potrivit declarației de de pe site-ul BEC, e care a completat-o la data de 1 octombrie 2024, Călin Georgescu deține un teren intravilan în Brașov și are suma de 264.000 de euro pe care îi ține la banca OTP, potrivit .

Călin Georgescu nu are datorii, iar în ultimul an a încasat 72.000 de lei ca profesor la Universitatea din Pitești. De asemenea, potrivit aceluiași document, soția sa a realizat venituri în anul anterior de 25.458 de lei, reprezentând salariul.

Ce autoturism deține Călin Georgescu

Mașina pe care o conduce ocupantul primului loc la prezidențiale este o Toyota Yaris, care valorează, potrivit site-urilor de profil, în jur de 17.000 de euro.

Călin Georgescu a făcut câteva declarații, după ce au apărut primele rezultate și s-a văzut că s-a detașat de contracandidați. El le-a mulțumit românilor că i-au oferit votul lor și le-a promis că va face istorie.

„Mulțumesc poporului român pentru efort, sacrificiu și responsabilitate. Mulțumesc, de asemenea, pentru trezirea în conștiință care a fost și este fenomenală. Mulțumesc că a răspuns chemării mele, pentru că, așa cum am spus, nu am fost și nu suntem într-o campanie electorală, suntem într-o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Am spus că nu facem politică, facem istorie. S-a adeverit”, a declarat Călin Georgescu.