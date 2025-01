Ce spune Ilie Bolojan cu privire la votul din decembrie: „E clar că a avut o componentă puternică anti-sistem” / Răspunsul liderului PNL, întrebat dacă are încredere în Marcel Ciolacu (VIDEO)

, președintele Senatului și liderul PNL, a discutat, marți, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre încrederea în partenerii de guvernare, subliniind că toți cei care au fost la guvernare au o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani.

El a afirmat că este important ca cei care ocupă funcții să demonstreze că respectă înțelegerile și că lucrează pentru a implementa măsurile anunțate.

„Cei care suntem pe funcții trebuie să demonstrăm că dacă am făcut o înțelegere, o respectăm”

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă are încredere în .

“Eu vă spun foarte deschis, toți cei care am fost la guvernare, indiferent că am fost prin partidele noastre sau nu, avem o răspundere mai mare sau mai mică pentru ceea ce s-a întâmplat în acești ani, în România. În ceea ce privește încrederea în parteneri, din nou, dacă vrem ca oamenii să credem noi că ar putea să-și câștige sau să le recâștigăm încrederea, prima dată, cei care suntem pe funcții trebuie să demonstrăm că dacă am făcut o înțelegere, o respectăm, că dacă am anunțat că vom lua niște măsuri într-o anumită direcție, chiar lucrăm să luăm acele măsuri, dacă anunțăm anumite lucruri, chiar luptăm ca ele să fie realizate și ne respectăm între noi.

Și eu așa am fost educat, așa am fost învățat și cred în asta”.

„Votul din decembrie e clar că a avut o componentă puternică anti-partide de sistem”

De asemenea, Bolojan a discutat și despre votul din decembrie și menționat că acesta a avut o componentă puternică anti-sistem, dar a subliniat că partidele de sistem au o pondere parlamentară semnificativă, ceea ce indică faptul că o parte considerabilă a românilor a votat pentru aceste partide.

“Votul din decembrie e clar că a avut o componentă puternică anti-partide de sistem, dar aceste partide de sistem au pondere parlamentară, deci a fost o bună parte din români, mai mult de jumătate, care, într-o formă sau alta, au votat partidele care, astăzi formează coaliția de guvernare și este o coaliție democratică, care se bazează pe un vot în Parlament.

Sigur că putea să aibă și o altă configurație din multitudinea de partide”.

(…) Alegerile parlamentare au fost la o săptămână după cele prezidențiale. Au dat o realitate parlamentară, o aritmetică pe care o vedem.

Cât timp aceste alegeri parlamentare au fost validate, suntem în situația în care … deci este o coaliție care se bazează pe un vot popular. Faptul că o societate a ajuns să se fractureze destul de puternic, din nou, nu face decât să ne atragă oamenilor raționali atenția că trebuie să vedem de ce cei care au dat un vot anti-sistem sunt supărați, să înțelegem această supărare și să încercăm să îndreptăm lucrurile pentru că o societate cu tensiuni foarte mari, o societate care este pulverizată, n-are cum să genereze o țară stabilă, o țară care se duce într-o direcție bună”.

„Ratingul de țară a scăzut datorită acestor acumulări negative”

De asemenea, Bolojan a precizat că ratingul de țară a scăzut din cauza acumulărilor negative, inclusiv a unui deficit bugetar semnificativ și a instabilității politice.

“Ratingul de țară a scăzut datorită acestor acumulări negative. Pe de o parte, deficitul care s-a acumulat la finalul anului trecut, de 8,6 %, adică faptul că am cheltuit cu 8,6 mai mult decât veniturile noastre, a înseamnat că ne-am dus într-o zonă de nesiguranță și este clar că atunci când cineva nu își gospodărește bine banii, băncile și cei care le auditează se uită destul de atent la el. Aceasta este o cauză principală, și a doua cauză principală este partea de instabilitate politică.

Chiar dacă o țară, nu suntem singura țară cu deficite, dar dacă deficitele unei țări sunt dublate și de instabilitatea politică, nu știi cine guvernează, dacă angajamentele pe care și le ia are și capacitatea să le pună în practică, le respectă, nu le respectă, deci asta e o problemă de predictibilitate și de seriozitate, atunci, din nou lucrurile se agravează”.