Marcel Ciolacu a vorbit cu Ciprian Soare, românul răpit de rebelii Houthi și eliberat după un an. Clipul cu discuția, postat pe TikTok (VIDEO)

Ciprian Soare, românul răpit de rebelii Houthi și eliberat după un an, a ajuns, joi, la Sofia cu un avion al guvernului bulgar. Odată cu românul au fost aduși și doi ostatici bulgari, eliberați în același timp cu el.

Ce au discutat Marcel Ciolacu și Ciprian Soare

Soare a fost preluat de la aeroport de către ambasadoarea României în Bulgaria, Brândușa Predescu. Premierul Marcel Ciolacu a dorit să discute cu acesta și a sunat la ambasadă.

Ciprian e în siguranță și mă bucur că am reușit să vorbim în seara asta la telefon. Se simte în vocea lui că puterea și curajul sunt în ADN ul poporului nostru, având în vedere calvarul prin care a trecut ca prizonier al rebelilor houthi vreme de un an.

Ciolacu: Ce faci, Ciprian? Cum ești?

Soare: Foarte bine. Acum sunt bine.

Ciolacu: Ești bine acum. Ești sănătos, OK?

Soare: Da, totul bine.

Ciolacu: Ia zi, Ciprian, cum ai rezistat, greu?

Soare: A fost foarte greu, dar ne-a ajutat faptul că nu am știut că o să stăm 14 luni. Am mers așa, de la o lună la alta.

Ciprian Soare a mai spus că familia lui e fericită acum, iar Ciolacu i-a urat sănătate: „Ținem legătura în perioada următoare”.