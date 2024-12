Ciolacu: Am schimbat paradigma prin introducerea unui model economic bazat pe investiții. Acestea ajung la 120 de miliarde de lei în 2024 (VIDEO)

La finalul , premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că Executivul a reușit să introducă „un model economic bazat pe investiții”. Potrivit premierului, ele se vor ridica la 120 de miliarde de lei anul acesta.

Ciolacu, despre valoarea investițiilor în timpul guvernării sale

„A treia prioritate majoră a vizat schimbarea paradigmei prin introducerea unui model economic bazat pe investiții.

Și am reușit! Investițiile publice au depășit 100 de miliarde de lei în 2023 și ajung anul acesta la 120 de miliarde de lei. Față de cele 73 de miliarde de lei din 2022, înseamnă un plus nominal de 47 de miliarde, adică un plus de 65%.

Mai mult, în premieră, am reușit absorbția integrală a banilor europeni pe cadrul financiar 2014 – 2020, mai precis 99,2% e gradul de absorbție”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Totodată, acesta că și-a respectat promisiunea de a crește puterea de cumpărare a românilor, că a redus inflația la jumătate și a produs cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani.