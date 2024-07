Ciolacu, după discursul lui Viktor Orban la Băile Tușnad: „A zis ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină? Iertaţi-mă, Ungaria e al treilea partener al României din UE” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că nu putea să-i interzică lui Viktor Orban să intre pe teritoriul României și că a vorbit cu acesta despre investiții. Lui Ciolacu i s-a cerut o poziție pe subiect după ce premierul Ungariei iar a făcut declarații controversate la Şcoala de vară de la Băile Tuşnad.

Ciolacu: Nu e treaba mea ce zice Viktor Orban

Întrebat, duminică, despre discursul lui Viktor Orban de cu o zi înainte, Marcel Ciolacu a răspuns: „Treaba dânsului. A zis ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României? Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi la Bruxelles şi la Budapesta. Nu e treaba mea! Eu am vorbit lucruri concrete în ce priveşte relaţia economică şi am văzut că s-a raportat la relaţii economice. Iertaţi-mă, e al treilea partener al României din UE Ungaria. Ăsta e adevărul! Da, am vorbit şi dl Grindeanu să promoveze în Guvern, o să se promoveze şi în Guvernul Ungariei să pornim SF-ul de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi o să ne ţinem de cuvânt”.

Ce a declarat Viktor Orban la Băile Tușnad

Amintim că Viktor Orban a declarat sâmbătă, la Băile Tușnad, că , calmă și previzibilă”, cu „o conducere hiper-rațională”, iar Occidentul e cel care e irațional.

El a mai spus că dacă Europa nu va avea o politică a păcii și dacă Donald Trump va câștiga prezidențialele din SUA, atunci UE va trebui „să-și recunoască înfrângerea” și „să plătească preţul acestei aventuri de război şi asta ne va afecta şi pe noi”.

De asemenea, premierul Ungariei afirmând că „vestea bună” e că de această dată, spre deosebire de anul trecut, nu a mai primit „instrucţiuni diplomatice” de la Bucureşti.