Ciolacu: Noua Lege a pensiilor a eliminat inechitățile și a crescut pensiile pentru 3,8 milioane de români. Sistemul a devenit predictibil. Niciun politician nu mai poate schimba regulile jocului

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că noua Lege a pensiilor elimină inechitățile și face ca sistemul să fie sustenabil pe o perioadă îndelungată. Acesta a mai afirmat că politicienii nu vor mai putea opera modificări „după bunul plac, după interese”.

„Această lege . Aceste anomalii trebuiau îndreptate. Este o lege sustenabilă pe termen lung. Am înțeles că sunt 2.500 de cereri de recalculare, noi vorbim de 4,7 milioane de pensionari. (…) Viitorul este în funcție de contribuția fiecăruia. Nu se mai pensionează nimeni la 40 de ani. Nu va scădea nici o pensie. Am insistat pe pensiile mici.

Nici un om politic nu mai poate schimba regulile jocului. Când se ajungea la putere, se schimba după interese, după bunul plac. La 3,8 milioane de români au crescut pensiile”, a declarat Marcel Ciolacu, la

Acesta a dat asigurări că la 1 ianuarie 2025, când se va face indexarea cu rata inflației.

„O perioadă de aproape 17 ani de zile, de când suntem membri UE, am făcut tot felul de modificări, pe anumite categorii socio-profesionale, în funcție de cât lobby se făcea la nivelul Guvernului sau la nivelul Parlamentului. Ne-am trezit că aceleași persoane, cu aceeași contribuție, aveau pensii diferite. Unu mai mare, unu mai mic. Această lege a închis aceste inechități. Ne-am trezit că unii se pensionau la 40 de ani, aveau niște pensii astronomice, mai mult, aveau pensii mai mari decât câștigau când erau în activitate. Aceste anomalii trebuiau îndreptate, nu poți să le îndrepți printr-o simplă lege. Am venit cu o lege negociată, sustenabilă pe timp mediu și lung de a închide toate inechitățile din societate. Am înțeles că sunt în jur de 2.500 de cereri de recalculare. (…)

Nimeni, niciodată, niciun om politic nu mai poate să schimbe jocurile, fiindcă, se ajunsese, când ajungeai la putere, veneai și făceai niște modificări după bunul plac, după interese. Același lucru trebuie să se termine și în sistemul bugetar, dar și în salariul minim. Astea sunt reformele trecute pentru a fi predictibil și sustenabil pe o perioadă îndelungată”, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.