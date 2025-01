Ciprian Ciucu explică de ce Mircea Fechet nu a denunțat în trecut primele uriașe de ieșire la pensie de la Romsilva: „A fost ministru înainte, dar sub o altă conducere a PNL”

Ciprian Ciucu a reacționat marți seara în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, după ce ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat primele uriașe de ieșire la pensie de 100.000 de euro la Romsilva.

Întrebat de ce ministrul nu a făcut publică această informație mai devreme, având în vedere că este ministrul Mediului de doi ani, Ciprian Ciucu a dat vina pe vechea conducere a liberalilor:

“Mircea Fechet, ministrul Mediului, el are meritul că a scos în față realitatea de la Romsilva. Mi-a spus-o și mie. Noi PNL suntem într-un moment în care vrem să recâștigăm încrederea oamenilor și vrem să le spunem oamenilor așa cum sunt lucrurile.

Domnul Fechet a fost ministru înainte dar sub o altă conducere. Mă refer la PNL. Dânsul a fost primul care venit și a vorbit despre această nedreptate și în partid, i-a spus și domnului Bolojan și mi-a spus și mie și a întrebat ce facem pentru că eu am mai spus-o și în trecut, nu am primit undă verde să atac această problemă și i-am zis: fă ce este corect! Nu e normal ca cineva care se pensionează să ia zeci de mii de euro pensionare. Nu este corect! Pe baza a ce?! Deci are meritul că a venit cu această propunere, că a pus-o pe tapet, a adus-o în spațiul public și că va și face ceva. Să vedem ce poate face pentru că Ministerul Mediului are mai multe zone în care poate să fie restructurat. Pentru că doar dacă oprim aceste plăți compensatorii de la Romsilva nu este suficient. Trebuie să mergem mult mai departe cu echilibrarea bugetară și cu eficiența statului”.

Ciprian Ciucu a precizat că cei 23 de milioane de euro plătiți în total pentru primele de pensionare de la Romsilva puteau fi folosiți pentru construcția a 8-9 școli.

“Nu vreau să dau vina exclusiv pe fosta conducere, pentru că și noi eram acolo. Și eu am aceeași vină, chiar dacă noi nu am participat la guvernare. Între noi fie vorba, nici nu am fost foarte ajutați, chiar de propriul meu partid în acel moment, dar odată ce și Ilie Bolojan, și eu, și ceilalțic are sunte, în fruntea partidului ne-am asumat această poziție trebuie să o facem nu doar cu beneficiile, ci și cu dezavantajele care decurg de aici. Dacă nu conștientizăm greșelile din trecut și dacă nu le asumăm le vom repeta”.