Ciprian Ciucu: „Nicușor Dan a devenit un politician abil” / „Nu am încredere în sondajele de opinie. Sunt aruncate doar acele procente care îl avantajează pe cel care le comandă”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seara în emisiunea Pe bune, cu Răzvan Zamfir, că nu are încredere în sondajul d eopinie dat publicității de Nicușor Dan care îl indică favorit în ochii electoratului pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Acesta a spus că sondajul indică o participare de 70%, ceea ce nu a fost valabil niciodată în România:

“Impresia mea este că sunt aruncate special pentru a da o direcție, a manipula opinia publică. Nu am încredere în ele. Singurele sondaje în care am încredere sunt cele pe care le comand eu. Eu mi-am comandat de-a lungul timpului sondaje și nu le-am făcut publice. Deci nu știu ce să comentez pe aceste sondaje, așa o fi? Nu am date! La baza de date am văzut că e prefigurat la o participare de 70%. Să fim serioși, când am văzut noi că au fost alegeri în România cu 70% prezență? Așa poți să tragi de cifrele alea în stânga și în dreapta. Nu am ce să comentez pentru că nu știu metodologia, nu am încredere, sunt aruncate doar acele procente care îl avantajează pe cel care le comandă, nu știu ce să zic”.

Ciprian Ciucu a mai spus că Nicușor Dan a devenit un politician abil: “Doar constat nici cu plăcere, nici cu neplăcere. Este un actor care reușește să facă știri în această campanie sau precampanie și este cel care dă tonul în comunicare și toți ne luăm după sondajele domniei sale. E absolut normal ca mass-media să publice ce sondaje sunt publice. Eu am această rezervă la ce sondaje văd. Am văzut atât de multe sondaje în fel de fel de contexte încât nu am încredere”.