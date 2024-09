Ciucă, întrebat ce medie a avut la Bacalaureat: „Nu intru la concurenţă cu nimeni pe trecut. Haideţi să vedem ce facem în viitor”

Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la prezidențiale, nu a dorit să spună cu ce medie a luat examenul de Bacalaureat, argumentând că nu vrea să intre în competiție cu nimeni. O aluzie la premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și contracandidatul său în alegeri, care și-a amintit recent că a luat BAC-ul cu media 7.03.

Ciucă, despre educație și nota luată la BAC

„Școala românească nu are voie să rămână în urma realităților sociale și economice. Cheia succesului nu este simpla acumulare de cunoștințe, ci capacitatea de a dezvolta gândirea critică, abilitățile practice și de a forma caractere. Școala nu trebuie să oblige elevii să memoreze infomații, ci să le ofere opțiuni, să le dezvolte aptitudinile și să îi ajute să fie buni în domeniul pe care îl vor alege în viitor, când vor intra în piața muncii. Școala trebuie să ofere tinerilor un fundament pentru a reuși în viață. Cred că învățământul dual este o opțiune de viață care oferă aceste lucruri”, , la Liceul Tehnologic din Sebeș, unde a participat la deschiderea noului an școlar.

Întrebat de un jurnalist ce medie a avut la BAC, Ciucă a răspuns: „Nu intru la concurenţă cu nimeni pe trecut. Haideţi să vedem ce facem în viitor”, informează

Președintele PNL a absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova în anul 1985.

Ce a spus Ciolacu despre media sa la Bacalaureat

Discuția din spațiul public a pornit a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD. El a negat categoric că ar fi dat BAC-ul târziu după terminarea liceului, cum se zvonește în spațiul public.

Ciolacu de acest zvon, dar, inițial, nu a știut să spună cu cât a luat Bacalaureatul: „Nu ştiu acum, o medie suficient de bună. (…) O să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. (…) M-am săturat de minciuna că nu am muncit până la 38 de ani. (…) Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul”.

Liderul PSD , dar nu a publicat diploma de BAC: „Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit la examenul de licență”.