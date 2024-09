Ciolacu: Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul. Cum am terminat armata, m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, că a dat Bacalaureatul în 1986, imediat ce a terminat liceul, și că a avut o medie „suficient de bună”.

Ciolacu, răspunsuri privind școlarizarea sa

Întrebat cu ce medie a luat BAC-ul, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu ştiu acum, o medie suficient de bună. (…) O să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. (…) Alegătorii vor şti. (…) Am înţeles de la echipa mea că s-au făcut solicitări pe (legea) 544, aşa că prefer ca autorităţile să dea răspunsul”.

Președintele PSD: Cum am terminat armata, m-am dus şi am muncit

a catalogat apoi drept „minciuni” informațiile veficulate în spațiul public despre diploma sa de Bacalaureat și CV-ul său: „M-am săturat de minciuna că nu am muncit până la 38 de ani. (…) Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul. imediat ce am terminat liceul. Nu am luat la facultate, m-am dus în armată. Cum am terminat armata m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă. Sunt om la fel ca dvs. Nu am furat, nu am dat în cap la nimeni. Am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit”.