Ciucă, la Chișinău: Trebuie să facem totul ca partidele care se constituie portavocea Moscovei în România – AUR și SOS – să nu poată să intre în combinații politice, astfel încât să fie denaturat rezultatul alegerilor (VIDEO)

Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la prezidențiale, a efectuat, luni, o vizită la Chișinău și a susținut declarații de presă comune liderul PAS, Igor Grosu. Ciucă a vorbit despre recentele , despre parcursul proeuropean al acestei țări, dar și despre încercările Rusiei de a se amesteca în procesele eleectorale din țările democratice, inclusiv din România.

Nicolae Ciucă, despre colaborarea dintre România și R Moldova

„Mulțumesc pentru colaborarea pe care am dezvoltat-o în această perioadă. Încep prin a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova, pentru că au ales continuarea parcursului proeuropean al țării, pe dna președinte Maia Sandu pentru că a reușit să transmită acel mesaj de continuitate și coerență în procesul de aderare la UE a R Moldova. E singura modalitate prin care poate crește nivelul de trai pentru cetățeni, se poate intra pe acel făgaș de dezvoltare economică și se poate ajunge la ce ne dorim cu toții – dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al UE pentru R Moldova.

A spus dl președinte (liderul PAS, Igor Grosu) că Moldova are nevoie de o Românie stabilă, care să continue să sprijine acest proces tehnic. Eu voi spune că și România are nevoie ca R Moldova să-și mențină acest parcurs european. E un demers pe care l-am sprijinit încă din momentul în care s-a ivit oportunitatea de a intra în aces parcurs proeuropean.

Am fost premier al României și am reușit împreuă să trecem cu bine peste acea perioadă complicată din 2022, de la invadarea Ucrainei de către forțele ruse, perioada de inflație, de criză energetică și vă spun că am făcut-o din tot sufletul, că așa simțeam că e de datoria noastră. Era un act de solidaritate, de empatie. Ce poate fi mai firesc, normal decât să ajuți când cineva are nevoie?

Mulțumesc, dle președinte, pentru tot ce a însemnat această colaborare și coordonare între noil. Vorbim de două partide care aparțin aceleiași familii europene – Partidul Popular European. Și acolo a existat foarte mult sprijin. (…)

Pentru noi contează foarte mult cine conduce la Chișinău. E foarte important că Maia Sandu a reușit să fie realeasă și să continue cu al doilea mandat, să coordoneze și monitorizeze și asigure leadershipul pentru ce înseamnă parcusul european al R Moldova.

Contează și cine va fi forța politică din Moldova și-mi doresc din tot sufletul să continuăm cu această consistență a PAS-ului, că ei știu cel mai bine ce înseamnă procesul de aderare, de la deschiderea negocierilor până în momentul în care ajungem să deschidem dosarele tehnice de aderare la UE.

Sunt convins că și pentru R Moldova contează cine condcue la București și din poziția de președinte, și din poziția de partid care să fie în măsură să asigure o guvernare de dreapta îndreptată spre tot ce înseamnă prosperitatea și siguranța cetățenilor.

Eu sunt convins (…) că ne vom sprijini reciproc în continuare pentru îndepmnirea acestor obiective”, a declarat liderul PNL

Ciucă, despre amestecul Rusiei în alegerile din alte țări. Pericolul în România

Nicolae Ciucă a vorbit apoi și despre încercările Rusiei de a denatura voința cetățenilor din Republica Moldova, dar și despre pericolul influenței rusești asupra alegerilor din România. El a numit AUR și SOS România drept portavoci ale Moscovei.

„Am înțeles foarte bine toate situațiile prin care a trecut R Moldova, și instrumentări care au fost puse în practică de forțele ostile democrației în R Moldova, încercând să manipuleze și dezinformeze electoratul. Lucrul acesta nu s-a întâmplat doar în Moldova, Rusia a încercat să interfereze inclusiv la alegerile preazidențiale din SUA.

Ca atare, și noi, în România, atragem atenția asupra a tot ce înseamnă continuarea parcursului democratic, liber, proeuropean al Românei. PNL e cel mai proeuropean și proatlatist partid din România. Și trebuie să facem totul pentru ca partidele care se constituie în România, vorbesc de AUR și SOS, să nu poată să intre în combinații politice, astfel încât să fie denaturat rezultatul alegerilor și România să fie abătută de la acest parcurs de dezvoltare economică și consolidare a rolului pe care îl joacă în zona răsăriteană a Europei”, a mai declarat Nicolae Ciucă.