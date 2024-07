Claudiu Năsui, despre datoria publică a României: Întrebarea este dacă am ajuns la 54% din PIB și avem ce să arătăm. Datoria pentru pensii e total separată și e imensă (VIDEO)

Deputatul USR Claudiu Năsui a vorbit despre situația economică a României, duminică, pe B1 TV, la „Pe bune” cu Răzvan Zamfir, și a spus că ponderea datoriei publice este mai mică decât media europeană, dar „întrebarea este dacă am ajuns la 54% din PIB și avem ce să arătăm, ce am făcut cu banii”.

Claudiu Năsui, pe B1 TV, despre datoria publică a României

„Practic, e iluzia aceasta în economie că, dacă numești tu ceva « impozit pe venit», «contribuție» sau așa, s-a schimbat total totul. Nu e adevărat! Banii aceștia se duc până la urmă tot la stat. Se duc în ceea ce se numește bugetul general consolidat – și acela este bugetul care contează cât e deficit, în cazul nostru, dar în alte țări e și pe excendent, în Germania, în Suedia, în alte țări mai e excedent. Există și varianta aia. În România n-a existat, nu, pentru că politicienii de la noi, bun, aici sunt niște motive istorice, au preferat să dea cât mai mulți bani din pixul lor și atunci să lase datorii pentru următorul guvern”, a declarat Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.

„Cert este că, într-adevăr, am plecat de la zero datorie, dar am ajuns la peste 50% din PIB. E un procent mai mic decât media europeană. Întrebarea este dacă am ajuns la 54% din PIB și avem ceva să arătăm, ce am făcut cu banii. Adică dacă am fi putut, de exemplu, să rezolvăm problema datoriei intergeneraționale de pensii (…), dacă am fi putut, de exemplu, să trecem toată lumea de la Pilonul 1 la Pilonul 2”, a adăugat deputatul USR.

Claudiu Năsui: Datoria pentru pensii e total separată și e imensă

„Datoria pe care o avem acum nu include datoria pentru pensii. Asta e absolut separată, adică e vorba doar de banii pe care i-am împrumutat de la cineva și pe care trebuie să îi dăm înapoi, acel cineva fiind piețele financiare internaționale sau băncile, sau fondurile care ne-au împrumutat (…). Datoria pe care o avem ca stat pentru că am promis că o să dăm bani, de exemplu, pentru pensii, aia e total separată, nu e luată în calcul, și e imensă”, a mai declarat parlamentarul din opoziție.